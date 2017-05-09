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未中選教科書 年丟200萬本浪費4億

2017-05-09

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕目前正是高國中小教科書選書熱季，新北市三民高中歷史老師張文隆踢爆，不同出版社提供教科書樣書給老師選書，未選上的書都會被回收丟掉，保守估算一學年被丟掉的教科書樣書至少二百萬本。一本教科書售價平均以二百元估算，浪費逾四億元，加上測驗卷等配套教材，更成龐大耗材，呼籲教育部解決問題。

高中老師呼籲教部解決

張文隆舉例，高中歷史科一冊有五本樣書，出版社會提供每位歷史老師高一、高二、高三共十五本樣書，全國約一千位歷史老師，估即提供一千套樣書，須印一萬五千本樣書。目前出版高中歷史的書商約七家，樣書量至少超過八萬本。以每所高中歷史老師平均任教兩個年級計算，約只有一萬本樣書會被選上，其餘七萬本全數丟進回收桶。高中有十科，就至少有七十萬本未選上的樣書被丟掉，再加上國中小，保守估算一年被丟掉的樣書至少二百萬本。

建議樣書刪掉「教師用」

不只教科書，出版社還會提供配套教材。張文隆表示，他任教的高一和高三，選上教材和配套共計十二本，其他未選上的教材多達九十三本。該校有四位歷史老師，光是歷史科回收銷毀的樣書就有三七二本，曾有工友以此賺外快，和義工大隊搶回收生意，一度引發爭執。

張文隆表示，出版社給老師的樣書均會打上「教師用」，因此未選上的書無法再賣。他多次向書商建議刪掉「教師用」字，可再賣給學生，其他配套教材也可改成網路版，供老師選書上網參考，但書商均推稱改變恐會得罪老師。

國家教育研究院教科書發展中心主任楊國揚說，沒有規定樣書一定要打上「教師用」三字，各校應可要求書商簡化或教師共用樣書。學校也可轉成藏書，老師即使授課用不同版本，也能拿別家的樣書參考內容。

康軒出版社發言人許牧民說，樣書出版每年多達數千套，成本很高，不可能亂發，選書完是否丟棄，只能看老師個人，建議學校留下備用。

教部：加強宣導流通

教育部國教署則表示，一○○學年已設計回收機制，由地方選一學校做交流中心，回收其他各校用不到的樣書來轉送分配。未來將加強宣導，讓樣書繼續流通使用，避免浪費。

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  • 新北市三民高中歷史老師張文隆踢爆，高中、國中小教科書一年逾二百萬本樣書被丟掉。（張文隆老師提供）

    新北市三民高中歷史老師張文隆踢爆，高中、國中小教科書一年逾二百萬本樣書被丟掉。（張文隆老師提供）

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