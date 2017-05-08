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《健康充電站》治療睡眠障礙講座

2017-05-08

行天宮文教發展促進基金會5月13日上午10時至11時30分，在行天宮附設玄空圖書館敦化總館4樓禮堂（台北市敦化北路120巷9號）舉辦講座，由恩主公醫院神經內科主治醫師兼主任孫瑜主講「幸福好好眠─談睡眠障礙與治療」。

洽詢電話為（02）2718-0171轉313行天宮精神醫學。

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標題：《健康充電站》治療睡眠障礙講座


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2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
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