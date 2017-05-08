《謠言終結站》擦漂白水美白 異想天開

2017-05-08

記者吳亮儀／台北報導

想「美白」想瘋了？網路流傳「用漂白水來幫助皮膚美白，甚至可以改善膚色較黑或私密處顏色深」；食品藥物管理署出面闢謠，強調漂白水刺激性強，接觸到肌膚可能會有燒灼感及發炎。

皮膚膚色與個人體質、日曬程度或因皮膚老化造成表皮角質細胞及黑色素細胞增生等因素有關。食藥署副組長遲蘭慧表示，網路流傳的「漂白水可以美白」訊息毫無科學根據，也太異想天開，純粹用字面上的「漂白」做解釋。

遲蘭慧說，漂白水成分多為次氯酸鈣（Ca(ClO)2）、氯化次氯酸鈣（Ca(ClO)Cl）等，對肌膚具有較強刺激性，接觸到肌膚可能會產生燒灼感、發炎反應。因此，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

遲蘭慧提醒，胡亂參考偏方可能會造成皮膚過敏，導致刺激、紅腫、熱痛，更甚者可能導致發炎、色素沉澱等問題，應小心留意。