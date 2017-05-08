重機能否上國道 交部12日討論

2017-05-08

國道開放重機將重啟討論！重機族爭取多年，交通部5月12日將召集警政署、地方政府及重機團體開會，再度討論重機上國道可行方案。過去大家認為重機上國道有安全疑慮，地方縣市也有反對聲浪，交通部初步訂出肇事率、違規和行為等3個觀察重點，預計將先進行1年的觀察期，若通過，可望先在交通量及肇事率都較低的國道4號及8號試辦開放重機上國道的計畫。（記者蕭玗欣）