本週汽柴油再降0.3、0.4元

2017-05-08

考量國際原油產量減幅未如預期，國際油價持續低檔，因此中油及台塑宣布，週一起汽柴油每公升分別降0.3及0.4元，連續3週調降。中油依浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升23.4元、95無鉛汽油每公升24.9元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.9元。（記者林筑涵）