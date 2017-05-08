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吉貝花火好燦爛…然後全島就停電了

2017-05-08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節前晚移師吉貝島舉行，但在燦爛花火過後，瞬間湧入的遊客群，也讓電壓瞬間爆表而跳電，昨晨吉貝全島大停電，台電緊急搶修，下午三時卅九分才恢復全島供電，再度凸顯小島舉辦大型活動運能及基本水電問題。

今年澎湖國際海上花火節規劃巡迴各鄉市舉辦，除了馬公市觀音亭園區為基本施放地點，其餘結合四鄉一市農特產活動促銷觀光，希望讓各鄉市民眾都能欣賞花火燦爛升空的美景，並帶動觀光產業，但配套設施卻略顯不足。

六千人登小島 電壓爆表跳電

首場望安離島花火，發生遊艇擱淺沉沒，與夜航設施不足有關；前日第二場吉貝花火，官方「號稱」六千人登島，瞬間湧入的遊客群，讓電壓瞬間爆表，導致吉貝全島大停電，清晨四時廿三分發生停電故障後，上午七時台電僱船登島查看，發現是赤崁地下水庫旁開關跳脫，導致險礁及吉貝六百廿三戶停電。台電緊急搶修及運送器材上島後，下午三時卅九分恢復供電，疑似電力負載過重所致。

除了電力無法負荷跳電，吉貝沙尾電信不通及公廁不足，小島承載量不足問題一一浮現，凸顯基礎設施改善為當務之急。

澎湖縣政府顧問郁國麟表示，離島有淡旺季，需求量差異相當大，要各單位投下巨額成本改善也不符效益，成為施政者兩難，未來可能朝向登島管制、調度臨時廁所或緊急發電機方式應急。

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  • 台電人員緊急登島，搶修故障輸電設施。 （記者劉禹慶翻攝）

    台電人員緊急登島，搶修故障輸電設施。 （記者劉禹慶翻攝）

  • 吉貝花火號稱六千人登島，但燦爛花火後卻全島大停電。 （記者劉禹慶攝）

    吉貝花火號稱六千人登島，但燦爛花火後卻全島大停電。 （記者劉禹慶攝）

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