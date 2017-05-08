遠航8架MD80僅14具發動機 照飛
2017-05-08
〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠航三月爆發機師酒駕事件，又因機齡老舊等問題遭降低飛行總時數，上週又因資遣十七名空服員和員工爆發勞資糾紛而被迫取消航班，昨再傳出遠航目前八架MD80飛機卻只有十四具可用發動機，飛安引發疑慮。
緊急狀況 沒得周轉
民航局證實，自年初對遠航加強監督，陸續發現遠航的發動機、重要零件備料及派遣都非常不合標準，因此日前已要求其降低飛行總時數，希望遠航能提升自我飛安層次，不能仰賴主管機關把關。
民航局表示，年初就發現遠航在發動機、重要零件的備料及派遣都不周延，加上機齡老舊，一有故障就須停飛，常導致班機異常延誤。例如，以遠航目前八架MD80機型來看，每架都應有兩具發動機，正常航空公司會在正常數量下另再備用一到兩個，遠航卻只有十四具，若發生緊急狀況，完全沒得周轉，明顯不合規定。
ATR新機年底才能營運
遠航原訂四月上線的兩架ATR新機，民航局表示，目前只到第三階段（共有五階段），預計延到今年底才能營運。
遠航：今年一定補足
遠航則表示，目前八架飛機都是按民航局核准的維護計畫，都有一架停在棚內維修，遠航也已向國外廠商預訂，今年一定會補到十八具發動機。至於新機上線延後，則是因復興航空解散後，國內航線運能不足，才會訂出新機目標，但仍要以民航局核定為主，目前空服員已完成受訓，機務維修人員也在新加坡受訓，機師則預計六月中到星受訓，都按規劃進行。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 遠航
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 39歲馬克宏得票逾65％ 法國史上最年輕總統
- 自由廣場》超高畫質產業策略 借鏡他山之石
- 賴和音樂節 默園唱誦「自由花」
- 《東京觀察》台、日憲法 外來政權強加上身
- 牛埔里反掩埋場 籲開環保國是會議
- 馬克宏勝選 美德英領袖皆期待未來攜手合作
- 頂新房產代表作 滅頂黯然退場
- 【愛讀書】 《橘書》
- 法國大選投票 比利時媒體搶先公布出口民調
- 馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結
- 搶拍「藍眼淚」掉手機 北海坑道成養「機」場
- 免費無痛大腸鏡篩檢 議員促放寬年齡
- 「2戰5轟」像夢！曾陶鎔「明天再來」
- 〈熱門族群〉LED基本面待觀察 靠題材加持
- 高雄擄車勒贖 警尾隨 遭衝撞
- 等了13年！周星馳《功夫2》要開拍了
- 洪榮宏獻唱《媽媽》 她淚流滿面
- 自由共和國》吳豐山／我看新政府上台一年
- 洋投留校察看 獅土投扛先發
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Feng says Taiwan committed to peace
- 黑寡婦思嘉狼性大發 猛男爽「死」了
- 國小上課播A片 老狼師男女通吃狎12童
- 姚元浩秀珍藏古董車 友情力挺蘇宗怡
- 自由廣場》與朱立倫談九份老街垃圾車
- 龍眼、荔枝噴藥防蟲 蜜蜂卻死了大半
- 相招石碇採春茶 百歲製茶師傳承
- 〈生活大補帖〉生活畫布找開心
- 白河共餐 經費、人力壓力大
- 法國總統決選 馬克宏初步估票勝出
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Beijing urged to educate fishermen after incursion
- 王健全小檔案
- 批oBike亂停車 鳳林居民將抵制
- 雲林六房媽過爐 10萬信眾隨行
- 全大運頭香 安廷耀泳破全國
- 男牽童穿越集集鐵軌 遭撞重傷
- 開雞蛋糕攤 高中生陪媽圓夢
- 〈熱門族群〉市場需求樂觀 光通訊股強者恆強
- 自由廣場》食安事件眉角多 傳媒小心
- 大突破！跨性別者 前進古巴教堂
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遠航8架MD80僅14具發動機 照飛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分