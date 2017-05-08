遠航8架MD80僅14具發動機 照飛

2017-05-08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠航三月爆發機師酒駕事件，又因機齡老舊等問題遭降低飛行總時數，上週又因資遣十七名空服員和員工爆發勞資糾紛而被迫取消航班，昨再傳出遠航目前八架MD80飛機卻只有十四具可用發動機，飛安引發疑慮。

緊急狀況 沒得周轉

民航局證實，自年初對遠航加強監督，陸續發現遠航的發動機、重要零件備料及派遣都非常不合標準，因此日前已要求其降低飛行總時數，希望遠航能提升自我飛安層次，不能仰賴主管機關把關。

民航局表示，年初就發現遠航在發動機、重要零件的備料及派遣都不周延，加上機齡老舊，一有故障就須停飛，常導致班機異常延誤。例如，以遠航目前八架MD80機型來看，每架都應有兩具發動機，正常航空公司會在正常數量下另再備用一到兩個，遠航卻只有十四具，若發生緊急狀況，完全沒得周轉，明顯不合規定。

ATR新機年底才能營運

遠航原訂四月上線的兩架ATR新機，民航局表示，目前只到第三階段（共有五階段），預計延到今年底才能營運。

遠航：今年一定補足

遠航則表示，目前八架飛機都是按民航局核准的維護計畫，都有一架停在棚內維修，遠航也已向國外廠商預訂，今年一定會補到十八具發動機。至於新機上線延後，則是因復興航空解散後，國內航線運能不足，才會訂出新機目標，但仍要以民航局核定為主，目前空服員已完成受訓，機務維修人員也在新加坡受訓，機師則預計六月中到星受訓，都按規劃進行。