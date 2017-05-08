招攬郵輪觀光 學者：港口比照航空站設計
2017-05-08
〔記者蕭玗欣、俞肇福、歐素美、王榮祥、黃旭磊／綜合報導〕逢甲大學運輸科技與管理學系副教授李克聰表示，政府應把港口當作航空站做設計，做為國家門面，包括交通運輸接駁的流暢度、完整的網路環境建置和食宿業者的行程規劃都要盡快著手，製造出讓外客想回台灣玩的誘因。
李克聰強調，整體設計牽涉到地方政府、觀光局和航港局，建議可以成立介面整合委員會協助整合，否則主管單位太多元，反而做不出來觀光效益。
基隆市政府交旅處長李綱表示，郵輪觀光、Fly Cruise（飛航郵輪旅遊）推動牽涉不同機關權責，佔國內九十％郵輪客進出之基隆港，迄今等不到中央明確的郵輪推動策略，期盼有個中央發展協調平台，能夠真正帶領國內郵輪港，整合各項資源面對國際競爭。
中市建議72小時免簽
台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，台灣應開放廿四至七十二小時的郵輪免簽，才能打入亞洲郵輪經濟圈；台中港以貨櫃及散裝貨輪為主，目前周邊建設較不足，市府已要求交通部及港務公司建立完善的觀光水域設施，為與基隆及高雄港區隔，未來台中港定位將以五萬噸左右、可載二百至五百人的郵輪為主，市府已設計完成後端遊程。
高市觀光局長曾姿雯看好高雄郵輪觀光前景，尤其民國一○八年港埠旅運中心完工後，將可吸引更多郵輪與遊客來高雄。
港務公司整建三大港口
台灣港務公司表示，預計於明年十月完成基隆港西二至西四碼頭整建浚深工程，以全球最大海洋綠洲號靠泊為目標；台中港與日商三井不動產合作開發outlet，將配合郵輪靠泊帶進消費客群；高雄港十九至二十號碼頭將興建高雄旅運中心，預計民國一○八年底完工，可提供二十二．五萬噸級大型郵輪停靠。
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