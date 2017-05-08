觀光局訂獎助 拚郵輪觀光
〔記者蕭玗欣／台北報導〕儘管中客縮減，但政府宣示今年郵輪客運將破百萬人次、目標帶動至少三百億元觀光商機，國際三大郵輪業者紛紛鎖定台灣增加航班。但郵輪旅客約七成是台灣民眾出遊，外國遊客來台則僅廿幾萬人次，且旅客上岸時間短、消費金額較少，如何創造本土觀光商機是一大挑戰。觀光局表示，正鼓勵郵輪業者規劃Fly Cruise（飛航郵輪旅遊）行程，並將研擬獎助要點，視郵輪停留天數及遊客人次提供獎助。
台灣郵輪旅客量躍亞洲第二
台灣身為海洋國家，前年郵輪旅客數量破八十萬、去年七十五萬人次，竄升至亞洲郵輪第二大客源，超越新加坡及日本，僅次於中國，頓時成為國際郵輪的「兵家必爭之地」。
觀光局力拚郵輪觀光今年六百艘次、一百萬人次目標，而第一季十四萬八千多人次，三月就比去年同期增一倍。三大郵輪業者更紛紛擴大在台佈局，麗星郵輪首推雙郵輪雙母港，旗下寶瓶星與處女星號皆以基隆和高雄為母港；公主遊輪也祭出雙母港策略，旗下藍寶石公主號以基隆和高雄為母港；歌詩達郵輪也趕在今年插旗，旗下幸運號及新浪漫號皆以基隆為母港，其中幸運號在台是亞洲首航。
郵輪旅客7成是台灣人
據調查，亞洲旅客郵輪行程多是七天六夜，台灣就位於東北亞航線、東南亞航線及兩岸航線圈中心點，地理位置絕佳；此外，台灣郵輪市場很「年輕」，過去多被視為昂貴旅遊，如今越來越多年輕爸媽帶小孩親子遊，被國際視為潛力股。
統計卻也發現，去年郵輪旅客七十五萬服務人次，逾五十萬人次是台灣民眾，外國客只廿幾萬，且目前台灣郵輪多是國際郵輪，觀光局曾統計平均每位遊客上岸時間僅八到十小時，每人消費金額平均一四○美元，與中客每人每日二三二美元、日客二二一美元有段差距，觀光效益還有待提升。
平均消費金額140美元 效益待提升
觀光局坦言，郵輪客停留天數少，產值還不高，但台灣地理位置優越，有六個郵輪港，不經營郵輪市場太可惜。觀光局已積極鼓勵郵輪業者規劃Fly Cruise行程，希望旅客可在搭船前先飛到台灣停留幾天，增加觀光人數和天數，下次還能以台灣做為旅遊目的地。
此外，郵輪客下船後，從導遊、景點到餐廳接待都是觀光轉型挑戰，觀光局也在研擬獎助要點，將提供誘因引導郵輪在台停留達兩晚以上、遊客人次達到一定標準，讓郵輪客能擴大在台灣內陸觀光消費。
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