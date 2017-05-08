改善幼童齲齒 自來水擬加氟
2017-05-08
衛福部評估可行性
〔記者吳亮儀／台北報導〕齲齒一直是我國嚴重公共衛生議題，幼童齲齒問題更落後國際，衛福部接獲行政院指示，研擬在自來水中添加氟化物，改善民眾口腔健康。
一九七二年到一九八四年間，當時省政府所在地的中興新村及高雄市等部份地區，曾在水中添加氟化物，目的是改善民眾齲齒問題，但最後因民眾擔憂中共趁機在水中下毒、環保考量等原因而結束。之後環保署和自來水公司都曾討論過飲水加氟措施，多因氟化物對人體健康影響不明而作罷。
衛福部心理及口腔健康司副司長張雍敏證實，行政院在二月指示研擬飲水加氟的可行性，計畫找學者專家團隊做研究，討論加氟對牙齒健康的益處，以及是否有健康風險等。這是自一九八四年後，首次由衛生機關提出飲水加氟的計畫。
齲齒一直是我國嚴重公共衛生議題，據統計，二○一一年台灣五歲兒童無齲齒率僅廿．八％，二○一二年十二歲兒童齲齒經驗指數為二．五顆，都遠遠落後全球一六七個國家的平均數據，以及世界衛生組織訂定的「九十％」、「一顆」的目標。
張雍敏說，目前民眾常外食，為了增加氟化物覆蓋率，去年起也開放販售加氟食鹽，如今進一步討論飲水加氟。
飲水加氟曾被認為是廿世紀最重要的公共衛生政策之一，包括美國等多個國家都曾實施，曾顯著改善齲齒問題，但許多研究也曾披露，長期攝入氟可能有健康風險，但至今仍未有定論。
國際兒童牙科醫學會理事長蔡宗平予以肯定，認為只要添加的濃度合宜，可以非常有效改善齲齒；林口長庚毒物科主任顏宗海則提醒，攝取太多氟化物可能引發急性或慢性中毒，嚴重的會有神經毒性、血壓降低，輕則造成氟斑牙，牙齒表面呈咖啡色斑塊，一定要很嚴格評估。
衛福部目前對塗氟顧牙齒有諸多措施，包括補助六歲以下幼童每半年牙齒塗氟一次、開放食鹽添加氟等。
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