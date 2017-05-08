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托育公共化 教部與教團都喊讚

2017-05-08

〔記者蕭玗欣、張議晨／台北報導〕北市要普設兩歲幼兒專班，教育部次長蔡清華表示，此與教育部推動的托育公共化之方向一致。但專班需聘任專任教師，成本很高，北市府財務上可以負擔就好，其他縣市是否廣設兩歲專班，要看地方意願，教育部仍會朝向提高二到五歲幼兒的就學率努力。

全教總幼教委員賴閔莉也肯定北市投資兩歲專班的政策。她解釋，公托只負責零至二歲，兩歲後幼兒只能到幼兒園就讀。但兩歲孩童年紀小，不適合跟其他人混齡，在生活上也需大人協助，若公幼缺少適合設備，大多僅願收三至六歲幼童，家長勢必得找私幼或保母照顧，加重負擔。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清認為，增設兩歲專班，或許可以增加年輕人生育意願，舒緩少子化問題。不過，兩歲幼兒和三歲以上幼兒需求不同，相關師資和場地都要更嚴謹。

學者也表示，兩歲和三歲以上幼兒在語言能力、理解和表達能力都有差異，現在公幼生師比是十五比一，兩歲專班應該要更高。

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2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
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