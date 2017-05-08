少子化教室空空 北市將普設公幼2歲專班
〔記者蔡亞樺、賴筱桐、蘇孟娟、方志賢、蔡文居、陳昀／綜合報導〕台北市公立幼兒園僧多粥少，公幼設置兩歲專班的班級數更是少之又少，常出現家裡兩個孩子就讀不同幼兒園的怪象。但拜少子化之賜，學校有不少空教室，台北市今年將全面增設「兩歲專班」，在小學附設公幼廣收兩歲幼兒，落實台北市長柯文哲的幼教托育「一條龍」政策。
北市教育局統計，一○五學年度公幼總計六三三班，三到五歲班有五九二班，兩歲專班僅有四十一班、錄取率僅約一成。今年將廣設兩歲專班，增班要件包括配合或停辦學校的行政區、優先入園接近滿額園、中籤率低、有餘裕空間、規劃公共保母等。
小學附幼增班 入學條件比照公托
北市幼兒專班入學條件比照公托，第一階段抽籤提供給低收入戶、原住民、特殊境遇家庭等子女優先錄取，以去年二歲專班錄取人數來說，約有五成為優先族群。至於收費部分，公幼每月約四千八百元至五千元，相較於私幼每月一萬二至二萬元，非營利幼兒園每月八千元，學費相對低廉，幾乎第一階段開放登記隨即額滿。
北市教育局特殊教育科長曾淑姿說，過去兩歲以下幼兒，因家庭負擔不起學費或托送意願不高，家長通常不會讓其就讀。但近年來，家中無長輩加上沒時間照顧，兩歲托育的需求確實有增加。
新北市、桃園市、台中市以及高雄市，目前都有兩歲專班。教育單位都表示，會視需求及學校閒置空間，決定是否擴大設置。
新北市一○一年起設立公幼兩歲專班，一○六學年度達六十五班，可收托一千多名幼生。台中市目前有三到五所公幼試辦兩歲專班，四所非營利幼兒園未來傾向以招收二到三歲幼兒為主。目前二歲幼兒進入幼兒園比率約廿二％，多以私幼為主。
高雄市公幼及非營利幼兒園招收二歲幼兒共有一五九人，桃園市則為四校有兩歲專班。高市表示，目前先滿足五歲幼兒入園需求；桃園市則優先考量三至五歲幼兒需求。
台南市目前沒有兩歲專班，也暫不考慮設立。南市教育局表示，今年全市新設十四所學校附幼、增班十六班，就讀私幼的教保券補助，也提高至每年三萬元，以減輕家長負擔。
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