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馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結 39歲馬克宏得票逾65％ 法國史上最年輕總統
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及時行孝 她棄英國高薪返台

2017-05-08

逾500位平均年齡25歲的慈濟年輕志工，將在14日母親節當晚，在中正紀念堂廣場表演「鐘鼓齊鳴」，來感謝父母恩、佛恩與眾生恩，昨天舉行彩排。

放棄在英國定居、薪資優渥的人生，回台照顧住院的父母，幫忙家中經營的禮品公司的王宣雯，坦言曾有很深的失落感，但更怕「子欲養而親不待」，現在只想報答父母的愛。（記者陳炳宏）

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2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
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