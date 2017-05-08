及時行孝 她棄英國高薪返台

2017-05-08

逾500位平均年齡25歲的慈濟年輕志工，將在14日母親節當晚，在中正紀念堂廣場表演「鐘鼓齊鳴」，來感謝父母恩、佛恩與眾生恩，昨天舉行彩排。

放棄在英國定居、薪資優渥的人生，回台照顧住院的父母，幫忙家中經營的禮品公司的王宣雯，坦言曾有很深的失落感，但更怕「子欲養而親不待」，現在只想報答父母的愛。（記者陳炳宏）