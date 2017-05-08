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任教23年 美籍師獲永久居留

2017-05-08

熱愛台灣 常用鏡頭記錄寶島之美

〔記者王冠仁／台北報導〕來台廿三年的美國籍教師李孟尼（William Mooney Jr.），現任教文化大學語文中心，常幫助學生尋找學習動機，對學生情況瞭若指掌，被學生稱作「生命導師」。工作之餘則喜歡旅遊，用鏡頭記錄台灣的美，日前獲移民署核發外僑永久居留證。

五十四歲的李孟尼，中文名字由來是他從孔子（字仲尼）與孟子中各取一字。他畢業於美國喬治亞大學英國文學研究所，專長是英國文學創作與教學，年輕時嚮往亞洲，原想到中國廈門教書，卻因天安門事件，美國政府取消專案計畫。他後來到台灣旅遊，沒想到一來就愛上台灣，並轉到文大任教。

李孟尼說，美國學生在念高中時已經「享受人生」，上大學會比較知道要學習什麼知識，相對於台灣學生從小苦讀唸書，卻不知為何要上大學，沒明確的學習目標，因此他在教學時，都希望幫助學生先尋找學習的動機，再點燃興趣，建立學習與未來人生的關聯性。

現任職於英業達集團的張竹君，曾是李孟尼的學生，她說很感謝李老師的教導，他精心設計每堂課程，對每個學生缺點對症下藥；她也很喜歡李用相機探索台灣人文，每次看李臉書貼上的台灣風土民情照，都可以感受到他對台灣的愛。

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  • 李孟尼與學生張竹君。（記者王冠仁翻攝）

    李孟尼與學生張竹君。（記者王冠仁翻攝）

  • 李的攝影作品，融合台灣歷史與現代。（移民署提供）

    李的攝影作品，融合台灣歷史與現代。（移民署提供）

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