包2萬謝恩被拒 12年捐千萬
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市林姓婦人十二年前因產前血崩，幸好新竹市消防局成功即刻救援，母女平安。當時她贈送兩萬元紅包給有救命之恩的消防隊員遭婉拒，林婦自此每年固定捐款、捐裝備給消防局，十二年來累計達千萬元，竹市的打火弟兄對她化感謝為大愛，都十分感心！
當年血崩 獲即時救援
九十四年四月某日晚間，林婦在住處突然大量出血，且羊水破裂，先生趕緊打一一九求救。由於夫妻倆才剛搬到市郊，住處是新的門牌號碼，連郵差都曾因搞不清楚而送錯信，且方圓幾百公尺內又只有兩戶住家，夫妻非常擔心消防人員找不到地點。
沒想到才一會兒，朝山消防分隊長施金德駕駛救護車就趕抵林宅門口。隊員張傑凱（右圖，記者蔡彰盛攝）將林婦送上救護車後，見她持續出血，除救護止血外，也備妥產包，做好在車上接生的準備。林婦進了醫院急診室後，隨即出現二次血崩，緊急安胎住院十天才出院，並於兩個月後順利產下一名女嬰。
感恩化大愛 年年捐贈
事後林婦一直感念勇救她們母女的消防隊員，抱著女嬰前往朝山分隊致謝，並送上兩萬元紅包。但兩人堅持不收，謙稱救人是他們的責任，還回贈紅包給女嬰，祝她平安長大。
當下林婦就決定將對消防人員的感恩化為大愛；她馬上報名為義消顧問，也開始年年捐贈物資給新竹市消防局。
「只要局裡有欠缺，儘管找我！」林婦曾這麼說。當年還是災害搶救科長的新竹市消防局長李世恭細數她的捐贈，包括消防衣、住宅用火災警報器、自動體外心臟電擊去顫器等。新竹市也因此成為全國唯一每位消防員擁有兩套消防衣的消防局，為的是不讓浸濕的消防衣二度進入火場，導致蒸發效應傷害身體。
竹市消防局 救人結緣
十二年下來，林婦捐贈累積已達一千萬元，她也蛻變為事業有成的女強人。但她堅持低調，總是拜託不要具名，更從不接受表揚。
而今施金德已經退休，張傑凱已升為小隊長，上週林婦特地帶著到國中註冊報名的女兒，到分隊向張傑凱致意，告訴他當年救的孩子，已經上國中了。張傑凱這才知道林婦長年行善背後的緣由。
林婦說，感謝消防弟兄的辛苦，讓市民生命安全獲得保障，這點心意是她能做到的。除此之外，她也定期捐獻給竹市各大廟宇，而這些廟宇也常將香油錢匯集買救護車、或贈車給新竹市警局，希望透過警消，救助更多的人！
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