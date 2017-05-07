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健康充電站 ─ 關節炎治療講座

2017-05-07

中國醫藥大學醫師陳俊宏及護理師呂文莉5月20日下午2時30分至5時，在台中金典酒店14樓秋楓+冬梅+松柏廳（台中市西區健行路1049號）共同主講「類風濕性關節炎治療新知」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2822-7495，截止日期為5月12日前。

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標題：健康充電站 ─ 關節炎治療講座


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2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
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