| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高36.8K凌晨施工 2工人遭輾斃 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

《謠言終結站》「樹薯粉」加工後無毒 勾芡料理可安心吃

2017-05-07

記者吳亮儀／台北報導

網路謠傳「樹薯粉含有毒性物質，吃了會中毒，所以要少吃勾芡羹湯」；食品藥物管理署出面闢謠，強調「新鮮的樹薯塊根」有微量且有毒性的氰酸，的確有毒，但「樹薯粉」經過加工去除毒素，市售的樹薯粉產品不會有害。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海說，「氰酸」屬於氰化物，是劇毒，即使樹薯塊根內的氰酸很微量，但還是會造成中毒。食用後會引發噁心、嘔吐、下痢、昏眩，嚴重的話，甚至會呼吸衰竭而死亡。

根據食藥署資訊，樹薯中毒素是所含的亞麻苦甙（linamarin）及亞麻苦苷酶（linamarase）水解後析出游離的氫氰酸（hydrocyanic acid）所致。

塊根未煮熟、或氰酸未完全分解前就拿來食用，內含的毒素會轉化為氰化氫（hydrogen cyanide）。除了中毒，還可能引起甲狀腺腫，並會傷害視神經和運動神經。

食藥署副組長遲蘭慧說，新鮮的樹薯塊根含有微量具有毒性的氰酸，但樹薯粉是將樹薯經過浸水、脫汁、壓榨、加熱和乾燥等加工過程後抽取出的澱粉，反覆加工過程可去除氰酸，因此食用市售樹薯粉不會對人體產生危害，會有「樹薯粉導致中毒」謠言，應該是將兩者搞混了。

廣告
  • 「樹薯粉」已去除毒素，可以安心吃。（記者吳亮儀攝）

    「樹薯粉」已去除毒素，可以安心吃。（記者吳亮儀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：《謠言終結站》「樹薯粉」加工後無毒 勾芡料理可安心吃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.