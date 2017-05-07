《謠言終結站》「樹薯粉」加工後無毒 勾芡料理可安心吃

2017-05-07

記者吳亮儀／台北報導

網路謠傳「樹薯粉含有毒性物質，吃了會中毒，所以要少吃勾芡羹湯」；食品藥物管理署出面闢謠，強調「新鮮的樹薯塊根」有微量且有毒性的氰酸，的確有毒，但「樹薯粉」經過加工去除毒素，市售的樹薯粉產品不會有害。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海說，「氰酸」屬於氰化物，是劇毒，即使樹薯塊根內的氰酸很微量，但還是會造成中毒。食用後會引發噁心、嘔吐、下痢、昏眩，嚴重的話，甚至會呼吸衰竭而死亡。

根據食藥署資訊，樹薯中毒素是所含的亞麻苦甙（linamarin）及亞麻苦苷酶（linamarase）水解後析出游離的氫氰酸（hydrocyanic acid）所致。

塊根未煮熟、或氰酸未完全分解前就拿來食用，內含的毒素會轉化為氰化氫（hydrogen cyanide）。除了中毒，還可能引起甲狀腺腫，並會傷害視神經和運動神經。

食藥署副組長遲蘭慧說，新鮮的樹薯塊根含有微量具有毒性的氰酸，但樹薯粉是將樹薯經過浸水、脫汁、壓榨、加熱和乾燥等加工過程後抽取出的澱粉，反覆加工過程可去除氰酸，因此食用市售樹薯粉不會對人體產生危害，會有「樹薯粉導致中毒」謠言，應該是將兩者搞混了。