「超級細菌」產生抗藥性 台大北榮抓原因

2017-05-07

記者林彥彤／台北報導

台大醫院與台北榮總國內醫界兩大龍頭攜手研究發現，「超級細菌」克雷伯氏肺炎桿菌的抗藥原因，以及「幼童遺傳性黃斑部病變」可能治療的方法，希望未來能開發出對抗「超級細菌」的新藥，以及治療罕病眼疾幼童的視力。

台大醫院與北榮昨天共同舉辦「103年-104年度成果發表會」，台大醫學院微生物學科教授王錦堂指出，「超級細菌」克雷伯氏肺炎桿菌常造成院內及社區感染，其不僅具有多重抗藥性，就連現今使用的最後一線抗生素「克痢黴素」的抗藥性也逐年增加。

台灣肺炎患者中，約有1/3是感染克雷伯氏肺炎桿菌，且可能因多重抗藥性導致治療困難。為了避免未來醫界面臨無藥可用的困境，台大與北榮針對26株「抗克痢黴素克雷伯氏肺炎桿菌」進行基因定序分析，發現台灣半數以上屬於莢膜型K64，其次為K24和K54。

分析「細菌脂多醣調控相關基因」後發現，具抗藥性的菌株多帶有「mgrB」和「crrB」的基因突變。其中「crrB」的突變會導致「crrC基因表現量」增加，進而使抗生素無法發揮其作用。

治療罕病幼童視力 也有新契機

目前此研究找到「抗克痢黴素克雷伯氏肺炎桿菌」的抗藥機制，未來希望可以申請專利，再提供國外比較大的藥廠做新藥開發。

北榮眼科部研究科主任邱士華昨天說明，「遺傳性黃斑部病變」讓幼童視力缺損，團隊用誘導多能性幹細胞的技術（iPSC，即讓細胞重新回到胚胎時期），找到薑黃素可提供遺傳性及退化性視網膜病變患者抗氧化能力，且此技術也運用在視網膜移植研究中。

目前已完成大型動物實驗，也已申請人體試驗，未來可望把培養的幹細胞移植到眼睛，給眼疾患者新的希望。