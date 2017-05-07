中南部空品警戒橘 敏感族群須留意

2017-05-07

昨西半部部分地區空氣品質指標（AQI）達到「警戒橘」，隨著天氣更加穩定，今天中部地區以南，以及外島馬祖AQI仍將達到「警戒橘」標準，敏感族群外出活動時留意。

環保署表示，東北季風減弱使大氣擴散條件變差，本地污染物累積散不去，中部至高屏指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；外島馬祖則是受到境外污染物懸浮微粒（PM10）影響。至於明後天，西部地區AQI仍將介於普通黃及警戒橘之間。

（記者楊綿傑）