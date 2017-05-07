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台塑化︰週一汽柴油降3角及4角

2017-05-07

利比亞油田恢復生產，加上美國原油庫存減幅少於預期，使得本週國際油價下跌。台塑石化昨宣布，自週一（8日）凌晨1點開始，調降汽油批售價格每公升0.3元、柴油批售價格每公升0.4元。調降後零售參考價92無鉛汽油每公升23.4元、95+無鉛汽油每公升24.8元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.6元。市場零售價格則由加油站自行決定。（記者鄭琪芳）

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