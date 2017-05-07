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福隆沙雕季10週年 10歲免門票

2017-05-07

福隆國際沙雕藝術季昨天在福隆海水浴場開幕，展期至7月9日，為慶祝福隆沙雕季10週年，年滿10歲小朋友（出生日期為95年5月6日到96年7月9日），可免門票入場。

活動現場共有來自13國22人創作的80座作品，第一名由日本選手保坂俊彥的「宮本武藏」奪得。高達13公尺的「福隆金沙，10年有城」城堡主雕，則由近10位國際沙雕師，結合歷屆沙雕季城堡作品的設計概念共同打造，耗時15天完成，十分壯觀。

（記者俞肇福）

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  • 2017福隆國際沙雕藝術季今天上午在福隆海水浴場開幕，挖鼻孔沙雕創作人氣夯，許多遊客也複製擺出挖鼻孔姿勢拍照，動作逗趣。（記者俞肇福攝）

    2017福隆國際沙雕藝術季今天上午在福隆海水浴場開幕，挖鼻孔沙雕創作人氣夯，許多遊客也複製擺出挖鼻孔姿勢拍照，動作逗趣。（記者俞肇福攝）

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