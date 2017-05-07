春橋田逾期品 下游已下架110.4公斤

2017-05-07

「春橋田股份有限公司」及「台灣有機有限公司」涉嫌製造逾期商品腰果、杏仁果、黑糖粉等，食藥署昨天表示，下游業者已全數清查完畢，多集中在高雄地區，以養生、有機業者居多。

不過，食藥署南區管理中心主任劉芳銘指出，由於業者皆依法配合下架，不會公布店家名稱，僅公布違法製造業者及有問題的產品照片，消費者可依照片判斷是否買到，如有疑慮，可向購買店家要求退費。

據統計，下架產品總計約110.4公斤。

（記者林彥彤）