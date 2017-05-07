| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高36.8K凌晨施工 2工人遭輾斃 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

中美和排廢氣酸民 遭重罰100萬

2017-05-07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中、苗栗五日的空氣瀰漫刺鼻醋酸味，環保局查出是台中港的中美和石油化學公司排放廢氣，要求停機調查，沒想到業者當晚逕行啟爐復工，且再次傳出異味。台中環保局昨依空污法重罰一百萬元。

下午被要求停機 晚間又逕行啟爐

環保局指出，中美和台中廠剛完成歲修，五日一啟爐就飄出酸味，調查發現是氧化反應器異常，導致乙酸（醋酸）外洩逸散。加上當天風速偏低，影響區域廣及海線、山城到市區，苗栗也聞得到。環保局立即於該廠下風周界處進行鋼瓶採樣，分析結果除有乙酸，也測得在化工製程中容易產生的乙酸乙酯、乙酸甲酯。

環保局強調，中美和排放廢氣污染廣泛，但該廠未通報異常也未依規採取緊急應變措施，直至稽查人員查獲要求停工，才在四點卅分停止，市區的酸味才逐漸消散。沒想到不到三個小時，該廠傳真指出排除故障，未經環保局同意就逕行啟爐復工，果然再度傳出酸味，連南屯區都聞得到，環保局前晚再次稽查廠方並要求停工。

局長白智榮表示，違反空污法可罰十萬至一百萬，但業者罔顧民眾權益，甚至挑戰公權力，採最高罰鍰一百萬元。並要求提出試車計畫書，須經專案審查通過後始得試車，處分書已派員專人送達，後續也會嚴格審查。

另，中龍鋼鐵公司五日也因排放黑煙造成空氣污染，環保局調查是廠內製程設備高爐爐頂異常，造成黑煙排放，已停機檢修，目前未再排放黑煙，已要求在十五天內提送報告，釐清設備異常原因並妥善維護，否則將依法開罰。

廣告
  • 中美和石化排廢氣，造成台中、苗栗瀰漫醋酸味。（台中市環保局提供）

    中美和石化排廢氣，造成台中、苗栗瀰漫醋酸味。（台中市環保局提供）

  • 中美和石油化學公司排放廢氣造成中苗充斥醋酸味，被環保局要停工後又要逕行開工排放廢氣，造成異味。（記者蔡淑媛翻攝）

    中美和石油化學公司排放廢氣造成中苗充斥醋酸味，被環保局要停工後又要逕行開工排放廢氣，造成異味。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中美和 排廢氣 醋酸味
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：中美和排廢氣酸民 遭重罰100萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.