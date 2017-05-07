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大專兼任教師辦法修正 不能因課程調整解聘

2017-05-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部公告修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，其中規定學校不能因「課程或師資調整」而終止聘約，另加入產假、婚假等規定。高教工會則質疑，問題關鍵在「不續聘」，納入「勞基法」或「教師法」才能有工作權保障。

大專校院以兼任教師取代部分師資人力，但採年度的聘約制，不適用「勞基法」或「教師法」，相關權益保障皆無。教團爭取將未具本職兼任教師納勞保，卻有不少大專院校為省下成本，乾脆大量解雇，教育部轉而修改聘任辦法保障。

教育部表示，修聘任辦法保障所有兼任教師的請假，另鐘點費按月發給，寒暑假的勞保、就業保險及健保不中斷，也增加沒有本職的兼任教師由學校依勞工退休金標準提撥勞退。終止聘約條件則刪除過去有的「課程或師資調整」等字樣，但仍保留「選課人數未達開課標準」，藉此保障兼任教師工作權。該辦法預計八月一日施行。

高教工會組織部主任林柏儀提醒，兼任教師面臨的問題是「不續聘」，是這學期教完之後，下學期的聘約會不會來的不確定性。教育部應該將兼任教師納入勞基法或教師法，才能保障兼任教師的工作權。

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