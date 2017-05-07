力勤坦承販賣過期肉品 中市開罰600萬
2017-05-07
〔記者蔡淑媛／台中報導〕進口肉品業者力勤農產公司被離職員工爆料剪標販賣過期肉品，外界質疑台中市衛生局現場封存一．五萬公斤問題肉品，卻瞞九天後才公佈，衛生局昨天火速依上月廿六日查獲貯存、販賣逾期冷凍豬腸、雞腿，共開罰六百萬元。衛生局長呂宗學強調初步清查過期肉未流入市面，但對延遲公佈一事，向社會大眾致歉。
衛生局指出，現場查獲封存逾期三個多月、共三千三百公斤的冷凍雞腿，依進出貨和銷售紀錄，今年二月已過期卻仍販賣，結果遭退貨；剪掉標籤的冷凍豬腸共二千二百六十四．四公斤，效期為去年七月一日，業者三次販賣部分逾期豬腸共七百四十八公斤，但也被退貨，各開罰三百萬。至於未張貼任何標示的冷凍去骨豬肉（松阪豬）一萬零四十四公斤，業者提供證明效期為今年十一月，將在案件查明後解封。
梁姓業者經衛生局三次約談未到，直至前夜才前往說明，坦承販賣逾期肉品，但只說剪標是要報廢標示。
中市︰業者推託約談 才延遲公佈
呂宗學強調，當時初步清查過期肉未流入市面，才未立刻公佈，並依行政程序要讓業者有說明機會，以免造成恐慌，但三次約談，業者都推託不來，以致延遲公佈。
衛生局食藥科長傅瓊慧說，檢調已介入調查，並主動與爆料者聯繫，由於業者主要銷往全國中盤商，再賣入傳統市場，將擴大稽查。
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