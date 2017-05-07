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國5接蘇花改 高公局：恐有安全性問題

2017-05-07

〔記者鄭瑋奇、林敬倫／綜合報導〕蘇花改未銜接國道五號，宜蘭縣政府憂心未來通車恐導致蘇澳市區道路塞爆。交通部高公局表示，國五設計速率為每小時一二○公里，採雙向四車道配置；蘇花改為每小時六十公里，採雙向兩車道配置，兩條道路服務容量差異大，若要直接銜接，可能產生安全性、道路定位及環評等問題，還須深入探討。

兩條道路服務容量差異大

高公局表示，一○四年已辦理「國道五號蘇澳端銜接台九線可行性研究」，評估以分流策略先將國五末端銜接台九線，增加出入口匝道。該案可行性研究經與宜蘭縣政府討論，也提報交通部，將於五月中轉行政院審核，這項研究報告保留了未來直接銜接蘇花改的可能性。

對於蘇澳市區塞車問題，依據公路總局「台九線蘇花公路山區路段改善計畫對於宜花地區影響之調查分析」，往返花蓮尖峰車流量現況約每小時四百至五百輛小客車，蘇花改通車後約為六百至七百輛，影響不大。蘇澳地區另有台二、台二戊及台九線等省道，最大道路容量每小時超過六千輛小客車，道路容量應足夠。

宜蘭縣代理縣長吳澤成回應，交通部應以工程的需要性與可行性，去評估工程適不適合做。環評會不會過？也要等到工程設計完，進入環評階段再來討論，且以現代的施工技法，工程遇到的任何問題，絕對都有辦法克服。

吳澤成：不能只算益成比

對於高公局提及銜接案預估要花一百億，「益成比」（收益和成本比例）不到一，還有土地徵收、房屋拆遷等問題，暫不適合開發。吳澤成則反駁，蘇花改整個工程共投入約五百億元，若國五沒有直接銜接蘇花改的話，五百億元效益在哪裡 ？

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  • 蘇花公路改善工程蘇澳段已可看到路型。（資料照，蘇花公路改善工程處提供）

    蘇花公路改善工程蘇澳段已可看到路型。（資料照，蘇花公路改善工程處提供）

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