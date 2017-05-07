遠航空服員集體請假 4航班取消
〔記者鄭瑋奇、朱沛雄、黃旭磊、黃邦平／綜合報導〕不滿資方資遣十七名空服員，加上延發工資、減少飛行加給，遠東航空昨日上午原定出勤的四十六名空服員之中，有廿一人、近半數突然請假，導致遠航臨時取消桃園—哈爾濱、高雄—馬公航線共四航班，另高雄—馬公、台北—馬公共四航班則出現延誤情況，總計八九八名旅客受影響。遠航晚間緊急收回資遣案，改口歡迎十七人週一回公司討論去留。
4班取消4班延誤 898名旅客受影響
遠航桃園—哈爾濱航班取消後，共有二八四名旅客受影響，其中去程一二○人、回程一六四人，均簽轉給其他航空公司。其中，預定搭乘上午六時廿五分飛哈爾濱班機的黑龍江旅行團，清晨三點多就抵達機場，後來轉乘十二點五十分的中國南方航空班機，團員孟先生對行程延誤六個小時，頗有怨言。台北市勞動局指出，勞工可依法請假；消基會表示，若非不可抗力之因素引起班機延誤，遠航應予賠償。
遠東航空企業工會秘書林芸說明，請假員工中約半數是工會會員，但請假是由員工自主發起。遠航中午面對詢問已說不排除回聘資遣員工，晚上更宣布歡迎十七人回公司，確認要不要留下來。
遠航︰不排除回聘17人 北市府將予調查
遠航副總盧紀融表示，當初資遣是依照空服員提出無法調飛行加給，就希望在不必賠償違約金的前提下終止勞動契約的訴求處理。後來了解多名空服員仍希望留在遠航，所以撤回此案。但台北市勞動局認為，這個案子還在勞資爭議調解，期間資方不得片面終止契約，會予調查。
遠航表示，飛行加給的調整前提是工作滿一年且獲晉升者，強調未延發薪資，飛行加給發放方式原本是隔兩個月領取。林芸說，遠航契約白紙黑字寫著工作滿一年後，飛行加給就從一八○元調漲至二七二元。
民航局表示，將持續掌握遠航相關處置情形，希望勞資雙方以旅客權益為最大考量。至於遠航說要讓資遣空服員重新回來上班，民航局說雖然航空業有三個月沒在飛機上工作，回鍋要接受恢復資格訓練，一年以上要重新訓練；但遠航員工才離職幾天，只要公司認為員工能重新工作即可，不會強制再訓練。
勞動部表示，已從旁協助勞資雙方溝通、縮短認知差距，也建議遠航讓這十七名員工復職。至於勞動條件如何調整，雙方宜持續協調。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 85歲老翁再戰珠峰 壯志未酬在基地營過世
- 撿到千元要2千當酬金 中國律師：不違法
- 《公務員身分》花縣府9官員選國民黨代表遭質疑 6人退選
- 朱俐靜《女神》DJ秀 Legacy秒變夜店
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hong Kong bookseller to open Taiwan store
- 清大生打造賽車 4.2秒加速百公里
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FAT cancels flights as flight attendants take joint ‘day off’
- 天熱戲水... 雲林、台南3國中生溺死
- 陸軍T65K2槍機遺失 約談45官兵
- 狼師案慢半拍 南檢深夜急澄清：要保護「當事人」
- 3歲童顱內出血、下體菸疤命危 母親、繼父涉嫌虐童
- 美中看似針鋒相對 經貿暗通款曲
- 八德、觀音區 表揚模範母親
- 北市第二座狗公園完工 飼主興趣不大
- 勒班︰不論輸贏 我已改變法國
- 陳亞蘭熱線豬哥亮 集氣盼奇蹟
- 首個低碳示範社區 「九份子」動起來
- 4年磨一勝 林樺慶「香菇」
- 心鎖橋添詩牆 夫妻重遊祈幸福
- 金城武菜市場告白 婆媽暴動
- 解密喬外資 台商變身貝里斯商
- 胡智為下放3A 轉全職後援
- 法令跟不上時代 都更難如登天
- 女兒為父逝自責 媽道歉惹鼻酸
- 【小小說】一個妻子的日常
- 郭婞淳3破大會 全大運好彩頭
- 慈惠堂賀母親節 捐救護車、警報器
- 馬克宏娶某大姊 反變女性吸票機
- 中客觀光縮減 邵族要討回孔雀園
- 〈親子會客室〉B組的激勵 事在人為
- 焦點評論》「打地基」之外
- 人肉盾牌拒捕 海巡5彈制伏中國船
- 恰爸今開球 為恰恰1800安暖場?
- 「立法嚴執法寬」之禍害 違建激增至66.2萬件
- 母愛比天「糕」 彩繪蛋糕義賣傳愛
- 心率帶報數據 江念欣的「貼身」功臣
- 玉里觀音國小百歲 校友嬤舉旗進場
- 球后搭周董 完美開球
- 草屯首座風雨球場啟用 夜間不收電費
- 《中英對照讀新聞》Korea still has OECD’s least happy students 「經濟合作暨發展組織」成員國中，南韓學子最不開心
標題：遠航空服員集體請假 4航班取消
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email