遠航空服員集體請假 4航班取消

2017-05-07

〔記者鄭瑋奇、朱沛雄、黃旭磊、黃邦平／綜合報導〕不滿資方資遣十七名空服員，加上延發工資、減少飛行加給，遠東航空昨日上午原定出勤的四十六名空服員之中，有廿一人、近半數突然請假，導致遠航臨時取消桃園—哈爾濱、高雄—馬公航線共四航班，另高雄—馬公、台北—馬公共四航班則出現延誤情況，總計八九八名旅客受影響。遠航晚間緊急收回資遣案，改口歡迎十七人週一回公司討論去留。

4班取消4班延誤 898名旅客受影響

遠航桃園—哈爾濱航班取消後，共有二八四名旅客受影響，其中去程一二○人、回程一六四人，均簽轉給其他航空公司。其中，預定搭乘上午六時廿五分飛哈爾濱班機的黑龍江旅行團，清晨三點多就抵達機場，後來轉乘十二點五十分的中國南方航空班機，團員孟先生對行程延誤六個小時，頗有怨言。台北市勞動局指出，勞工可依法請假；消基會表示，若非不可抗力之因素引起班機延誤，遠航應予賠償。

遠東航空企業工會秘書林芸說明，請假員工中約半數是工會會員，但請假是由員工自主發起。遠航中午面對詢問已說不排除回聘資遣員工，晚上更宣布歡迎十七人回公司，確認要不要留下來。

遠航︰不排除回聘17人 北市府將予調查

遠航副總盧紀融表示，當初資遣是依照空服員提出無法調飛行加給，就希望在不必賠償違約金的前提下終止勞動契約的訴求處理。後來了解多名空服員仍希望留在遠航，所以撤回此案。但台北市勞動局認為，這個案子還在勞資爭議調解，期間資方不得片面終止契約，會予調查。

遠航表示，飛行加給的調整前提是工作滿一年且獲晉升者，強調未延發薪資，飛行加給發放方式原本是隔兩個月領取。林芸說，遠航契約白紙黑字寫著工作滿一年後，飛行加給就從一八○元調漲至二七二元。

民航局表示，將持續掌握遠航相關處置情形，希望勞資雙方以旅客權益為最大考量。至於遠航說要讓資遣空服員重新回來上班，民航局說雖然航空業有三個月沒在飛機上工作，回鍋要接受恢復資格訓練，一年以上要重新訓練；但遠航員工才離職幾天，只要公司認為員工能重新工作即可，不會強制再訓練。

勞動部表示，已從旁協助勞資雙方溝通、縮短認知差距，也建議遠航讓這十七名員工復職。至於勞動條件如何調整，雙方宜持續協調。