母親節前 慢飛天使歌舞感謝
2017-05-07
育成基金會與台北市智障者家長協會昨舉辦親子聯歡活動，從主持、致詞到所有表演節目，都由心智障礙學員擔任，給他們盡情發揮的舞台。中度智能障礙、33歲的阿瑋目前是育成基金會的夢想工坊學員，外向的他更獲選為育成首部微電影男主角。阿瑋的母親詹小姐說，跟外界有接觸機會，改善阿瑋常常感到無聊及情緒不穩問題。阿瑋最大願望是，存錢帶媽媽、妹妹出國旅行。（圖文：記者楊綿傑）
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