八仙傷友 拍臉部平權影片

2017-05-07

接受臉部傷疤已經不容易，公開示人更是需要勇氣。現年21歲、高中時曾拍攝平面廣告的靖雯，因八仙塵爆導致全身包括臉部、四肢及腰部74%三度燒傷。但她勇於面對自己的傷疤，為陽光基金會拍攝臉部。平權影片「他／她 跟你想的一樣嗎？」挺身為顏損者爭取友善的生活。影片上線兩天破30萬人次觀賞，多達5000個分享，引發極大回響。靖雯表示：「我不在意臉上的傷疤，一個人好不好看取決於內心的善惡，希望大家把我們當一般人看待，給予我們應有的尊重。」

（記者楊綿傑）