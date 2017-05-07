新住民導演巧手 台式老屋添越南風
2017-05-07
〔記者林宜樟／嘉縣報導〕執導《失婚記》、《再見可愛陌生人》的越南裔新住民導演阮金紅，長期投入新住民權益事務，由於嘉義縣內少有固定的新住民文化場所，她在民雄鄉福權村租下老屋，改造成「越在嘉文化棧」，讓老房間變身越南新娘房，有80多年歷史的越南手工新婚枕，屋外彩繪穿著越南服飾的貓咪，象徵民雄傳統地名「打貓」，讓台式老屋融合濃濃的越南風。
阮金紅嫁來台灣17年，因家暴離婚，後與紀錄片導演蔡崇隆認識後再婚，近年致力拍攝新住民婦女及移工議題紀錄片。
「越在嘉文化棧」所在老屋，原由新住民社工承租使用，社工搬離後，阮金紅向房東表達承租改造為文化據點的想法。她笑說，以前房東常問：「妳們真的有錢租房子嗎？」後來得知她致力推廣新住民文化，反而主動出錢整修屋頂，提供更好的空間。
阮金紅與移工黃玉進、多位新住民姊妹在棧內擺上東南亞書籍、越南傳統服飾、器具、人物陶瓷娃娃、越語十字繡、越南食譜與食材等，室內布置成粉紅色的越南夢幻新房，擺上妹夫的祖母結婚時的嫁妝，包括新婚枕、手工扇，上面繡著越語「家庭幸福」，在台灣難得一見。
阮金紅說，越在嘉文化棧今天開幕，未來定期舉辦活動，12日晚上7點由中正大學歷史所博士生潘青皇講解「越南科舉制度與華人文化之關聯」，讓新住民與台灣人能深入了解彼此。
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