林奕含雙親3度聲明 還有3人受害

2017-05-07

〔記者王捷、洪瑞琴、黃文瑜／台南報導〕已故女作家林奕含雙親林炳煌、賴嘉芳5日深夜發出第三次聲明，爆出還有3名受害學生，甚至有人遭黑道強拍裸照。對此，警方專案小組希望林炳煌不要再用「聲明」 方式表達訴求，可直接向警方提供線索。此外，昨有另一爆料，指4月28日就有檢察官分案調查，但遭壓案，檢方則澄清，因29、30日是假日，5月1日就已分案調查。

警盼直接提供線索

林奕含案引發各方關注，立委林俊憲要求檢警要動起來、揪出陳國星。至於各方希望林父能夠出面提供線索，林俊憲則說，請大家體諒林家目前的心情。

台南市長賴清德昨天表示，這段時間大家對台南市政府及社會局的批評指教，會檢討改進，不會把責任都推給衛福部。後續追究部分，台南市府已成立專案小組，由台南市警局的刑大和婦幼大隊負責，地檢署並立他字案調查，只要奕含後事辦完，讓家屬有時間平靜，市府會再次與家屬聯絡及溝通。

台南市政府社會局與教育局將於下週起聯合加強補習班宣導與現場稽核，呼籲若有其他受害人可私下與家暴暨性侵害防治中心檢舉。社會局表示，這幾天仍持續透過立委等管道向家屬表達關心，希望提供幫忙。社會局表示，若有受害人可私下與社會局或家防中心聯繫，提供線索檢舉，受害人隱私一定會受到保護。

教育局表示，南市之前就建議將補習班或社教界老師納入全國不適任教師通報資訊體系，因為補教老師南北流動，光一個縣市做沒有效用，且應該採實名登記制，會在全國教育局處相關會議再度提案呼籲。