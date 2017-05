找回美麗的妳 單親媽正向堅毅 獲表揚

2017-05-07

〔記者洪瑞琴/台南報導〕長長的秀髮,永遠掛著開朗的笑容,這是丁玥珂的招牌模樣,來自菲律賓的她已來台9年,6年前丈夫罹癌過世後,她靠著信仰與樂觀的心,積極努力工作,獨自撫養2名孩子,歷經波折又曾罹患惡性腫瘤,但她常告訴自己:「If you are not stronger, you can not survive.」今年南台南家扶母親節活動,她當選「新.環球小姐」表揚楷模,展現正向堅毅的精神,傳遞精彩生命。

母親節前夕,南台南家扶中心昨在吳園藝文中心舉辦「找回美麗的妳」母親節表揚暨親子活動,選出5位新住民母親,包含李芹、莊愛娟、丁玥珂、蔡翠夷及黃仕芳,頒發「新.環球小姐」獎項,為她們戴上后冠,嘉勉這群偉大母親的辛勞。

丁玥珂自小父母離異,家境困苦,9歲開始便幫人洗衣賺錢,籌措自己的學費,後來結識台灣夫婿,婚後返回台灣生活,原本婚姻甜蜜,但是丈夫100年罹患癌症逝世後,獨留不熟中文的她與2名年幼孩子,在台舉目無親且居無定所。

她表示,那是一段「蒙住眼睛(blindfold)」的時光,無法與人溝通及截然不同的生活型態,讓她十分迷茫無助,這跌跌撞撞的6年,感謝南家扶一路陪伴。

為了支撐家計,丁玥珂認真求職,也積極爭取加班機會,一肩扛起生活重擔,可能長期壓力及勞累,導致她甲狀腺病變,曾2次開刀切除惡性腫瘤,但她仍樂觀開朗,認真考取機車駕照及學習中文,照料2名幼子。

孩子受她影響,樂於助人,把留了多年的長髮,捐給癌症中心幫助癌症病童,丁玥珂也常在新移民朋友發生困難時,提供協助,一家人將接收到的溫暖與幫助,化成良善的循環。