找回美麗的妳 單親媽正向堅毅 獲表揚

2017-05-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕長長的秀髮，永遠掛著開朗的笑容，這是丁玥珂的招牌模樣，來自菲律賓的她已來台9年，6年前丈夫罹癌過世後，她靠著信仰與樂觀的心，積極努力工作，獨自撫養2名孩子，歷經波折又曾罹患惡性腫瘤，但她常告訴自己：「If you are not stronger, you can not survive.」今年南台南家扶母親節活動，她當選「新．環球小姐」表揚楷模，展現正向堅毅的精神，傳遞精彩生命。

母親節前夕，南台南家扶中心昨在吳園藝文中心舉辦「找回美麗的妳」母親節表揚暨親子活動，選出5位新住民母親，包含李芹、莊愛娟、丁玥珂、蔡翠夷及黃仕芳，頒發「新．環球小姐」獎項，為她們戴上后冠，嘉勉這群偉大母親的辛勞。

丁玥珂自小父母離異，家境困苦，9歲開始便幫人洗衣賺錢，籌措自己的學費，後來結識台灣夫婿，婚後返回台灣生活，原本婚姻甜蜜，但是丈夫100年罹患癌症逝世後，獨留不熟中文的她與2名年幼孩子，在台舉目無親且居無定所。

她表示，那是一段「蒙住眼睛（blindfold）」的時光，無法與人溝通及截然不同的生活型態，讓她十分迷茫無助，這跌跌撞撞的6年，感謝南家扶一路陪伴。

為了支撐家計，丁玥珂認真求職，也積極爭取加班機會，一肩扛起生活重擔，可能長期壓力及勞累，導致她甲狀腺病變，曾2次開刀切除惡性腫瘤，但她仍樂觀開朗，認真考取機車駕照及學習中文，照料2名幼子。

孩子受她影響，樂於助人，把留了多年的長髮，捐給癌症中心幫助癌症病童，丁玥珂也常在新移民朋友發生困難時，提供協助，一家人將接收到的溫暖與幫助，化成良善的循環。