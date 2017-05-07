爺中風嬤失智 懂事國中生 幫忙照料

2017-05-07

與父親、姊姊一起分擔

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市彌陀國中學生劉宇哲的祖父中風20年、祖母3年前又罹患失智症，他與父親劉憲明、姊姊劉宇淇，一起照顧祖父母，幫忙做家事、陪祖母散步、幫她挑魚刺，且全家都是家扶志工，獲選為全國慈孝家庭楷模；校長邱侶文強調，劉家親子關係甚佳，堪為師生典範。

高市教育局昨舉辦慈孝家庭楷模頒獎典禮，榮獲全國楷模的另有桂林國小吳沛宸、罹患肌肉萎縮症的林園高中伍建瑋、鼓山區鼓山國小林沁霖、後勁國中陳韋佑、幫母親擺攤做生意的青年國中陳亢凱、中華藝校林港玲。

全家都是家扶志工

為了維持家庭生計，劉憲明每天凌晨4點就要起床，在彌陀區派報，然後趕回家，送失智母親到日照中心，再前往區公所報到，因為他也是海洋局魚塭調查員。

他說，看到父親辛苦工作，又要照顧祖父母、他跟姊姊，所以自動自發幫忙家務，主要是跟姊姊陪祖母散步，以免她因失智症走失。劉宇淇則負責洗衣服，也曾幫祖母洗澡。

姊弟倆不僅在家合作無間，在校表現更可圈可點。目前就讀鳳山高中的劉宇淇，國中時曾榮獲南區作文比賽第三名，成績全班前三名，雖然父母已經離異，但因為母親是外籍配偶，劉宇淇對語言相當有興趣，會講泰語及越南語，以東南亞語文學系為第一志願，希望成為「新南向政策」的生力軍；劉宇哲成績也是全班前三名，希望未來朝電子或電機專業發展。