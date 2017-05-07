| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高36.8K凌晨施工 2工人遭輾斃 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

用1甲子時間帶大3憨兒 慈暉媽媽來不及領獎

2017-05-07

81歲婦癌逝 缺席頒獎

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣無障礙協會昨舉辦「全國十大傑出愛心媽媽」表揚音樂會，原本獲獎者應親自到場領取慈暉獎，但81歲的黃張款女士日前因癌症過世而缺席。台灣無障礙協會為黃張款保留獎座，同樣播放她的生平事蹟，並安排腦性麻痺歌手程志賢演唱江蕙的《落雨聲》，一句「世間有阿母惜的囝仔尚好命，…阿母啊，已經無置遐」，讓出席者鼻酸落淚。

不識字農村婦 扛家計無怨

黃張款是台灣典型的農村婦女，結婚後在23歲、29歲、30歲時，生下3位智能不足的孩子，但她不曾怨天尤人，與丈夫努力工作，讓子女的生活不虞匱乏。

老公50歲就過世 獨力撫養

黃張款的丈夫50歲時過世，不識字的她除了必須獨力撫養3位智能不足子女，還要照顧年邁的婆婆，但她沒有時間傷心難過，為了增加收入，當過泥水工、工廠散工、農田雜工，只要有人請，黃張款都願意做。

水泥工雜工 啥活都願意做

由於家事、農務、打工從未間斷，黃張款的雙手長滿老繭，操勞過度的黃張款因身體不適就醫，竟被診斷出癌症末期，隨時可能離開。

最嚴重的是急性腎衰竭，她雖以旺盛的生命力與死神搏鬥，但治療後，體力耗損，甚至出現失智現象。然而，她最掛心的依舊是：「孩子吃飯了沒？穿得夠不夠暖和？」

黃張款的一生，等於是為3位憨兒生存的奮鬥史，憨兒們已58歲、52歲及51歲，近60年來，她「不離不棄」，讓人見證母愛的偉大。

黃張款經相關單位推薦，獲選「全國十大傑出愛心媽媽」，可惜沒能撐到上台領獎這天，台灣無障礙協會將擇日把獎盃送到黃家，讓她老人家安息。

廣告
  • 黃張款(右)的一生等於是為子女生存的奮鬥史。 （記者洪定宏翻攝）

    黃張款(右)的一生等於是為子女生存的奮鬥史。 （記者洪定宏翻攝）

  • 81歲婦人黃張款罹癌過世，無法親領慈暉獎。（記者洪定宏翻攝）

    81歲婦人黃張款罹癌過世，無法親領慈暉獎。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全國十大傑出愛心媽媽 慈暉獎 憨兒
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：用1甲子時間帶大3憨兒 慈暉媽媽來不及領獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.