翻轉七老八十 噴射機阿嬤 揪銀髮族圓夢

2017-05-06

〔記者楊綿傑／台北報導〕想不想攀越世界級高山？或者自組動感樂團高歌一曲？追夢不是年輕人的專利，弘道老人福利基金會與十二個單位攜手合作，鼓勵長輩追求自己的夢想，舉辦「二○一七不老聯盟」圓夢行動，號召長輩踴躍報名參加，增加社會參與，實現「活躍老化」。

昨日活動邀請了現年八十歲，去年才成功挑戰海拔五八九五公尺非洲吉力馬札羅山，有「噴射機阿嬤」稱號的潘秀雲現身分享。她原本是田徑好手，五十八歲時，膝關節退化，醫師建議開刀，但潘秀雲以自我訓練方式自癒，持續的運動竟然讓膝關節退化的問題逐漸好轉，後來更參加各式長青盃田徑比賽，包括：一百公尺短跑、兩百公尺短跑、跳遠、三級跳等項目，一再打破全國紀錄，累積超過廿面金牌。

大齡天團 展現勁歌熱舞

弘道也邀請全台首支大齡天團「我的天（MYDAY）」首度亮相，五位平均年齡七十四歲的資深帥哥以韓系裝扮出場，演唱五月天的「派對動物」，透過街舞老師的編排指導，將促進健康的動作融合街舞元素，勁歌熱舞完全展現「搖滾不老」。

不老聯盟共推出十三項精彩的圓夢方案，內容橫跨挑戰類、體驗類、旅遊類和公益類，包含：坐獨木舟探訪太平洋的秘境、不老ＤＪ、天使的眼淚秘境探險隊、不老空服員、不老啦啦隊、不老小丑、不老童子軍等多項，期望長輩踴躍報名、走入人群，一起圓夢。