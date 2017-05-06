| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

翻轉七老八十 噴射機阿嬤 揪銀髮族圓夢

2017-05-06

〔記者楊綿傑／台北報導〕想不想攀越世界級高山？或者自組動感樂團高歌一曲？追夢不是年輕人的專利，弘道老人福利基金會與十二個單位攜手合作，鼓勵長輩追求自己的夢想，舉辦「二○一七不老聯盟」圓夢行動，號召長輩踴躍報名參加，增加社會參與，實現「活躍老化」。

昨日活動邀請了現年八十歲，去年才成功挑戰海拔五八九五公尺非洲吉力馬札羅山，有「噴射機阿嬤」稱號的潘秀雲現身分享。她原本是田徑好手，五十八歲時，膝關節退化，醫師建議開刀，但潘秀雲以自我訓練方式自癒，持續的運動竟然讓膝關節退化的問題逐漸好轉，後來更參加各式長青盃田徑比賽，包括：一百公尺短跑、兩百公尺短跑、跳遠、三級跳等項目，一再打破全國紀錄，累積超過廿面金牌。

大齡天團 展現勁歌熱舞

弘道也邀請全台首支大齡天團「我的天（MYDAY）」首度亮相，五位平均年齡七十四歲的資深帥哥以韓系裝扮出場，演唱五月天的「派對動物」，透過街舞老師的編排指導，將促進健康的動作融合街舞元素，勁歌熱舞完全展現「搖滾不老」。

不老聯盟共推出十三項精彩的圓夢方案，內容橫跨挑戰類、體驗類、旅遊類和公益類，包含：坐獨木舟探訪太平洋的秘境、不老ＤＪ、天使的眼淚秘境探險隊、不老空服員、不老啦啦隊、不老小丑、不老童子軍等多項，期望長輩踴躍報名、走入人群，一起圓夢。

廣告
  • 高齡80歲的「噴射機阿嬤」潘秀雲秀出獎牌。（弘道提供）

    高齡80歲的「噴射機阿嬤」潘秀雲秀出獎牌。（弘道提供）

  • 5位平均年齡74歲的資深帥哥，組成台灣第一支大齡天團「我的天（MYDAY）」。（弘道提供）

    5位平均年齡74歲的資深帥哥，組成台灣第一支大齡天團「我的天（MYDAY）」。（弘道提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 圓夢 銀髮族
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：翻轉七老八十 噴射機阿嬤 揪銀髮族圓夢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.