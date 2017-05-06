| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

八田銅像修復 明亮相

2017-05-06

〔記者黃文瑜、楊金城／台南報導〕被斷頭的烏山頭水庫八田與一銅像修復完畢！在藝術家王昭旺的巧手之下，修好的八田銅像跟原來的八田銅像幾乎一模一樣，看不出差異。目前八田銅像受嘉南農田水利會和警方的保護。

王昭旺說明，修復工法是將廿五年前八田銅像複製品切割下頭部，再以銲接方式和被斷頭的八田銅像連接，接著修飾顏色，最後上蠟阻絕雨水保護銅像，修復工程耗時一週。由於奇美博物館的複製品和原來銅像誤差值在二％以內，所以只要切割角度對、調製出斑駁銅綠色相的漆，就能和原本的銅像如出一轍。

台南市文化局和水利會七日上午九點將在烏山頭為八田銅像修復揭幕，八日下午二點將舉辦八田與一逝世七十五週年追思紀念會，進出八田銅像園區有嚴密的人員管制。

水利會派人廿四小時看守八田銅像，不許再有半點差錯，因傳聞獨派也將在八日前往烏山頭有所行動，因此水利會也要巡護水庫內中正公園的蔣中正銅像。麻豆警分局已針對可能狀況做沙盤演練，並部署約五十名警力，鬧場者將當場逮捕。

廣告
  • 修好的八田銅像，和原來的銅像比一比，幾乎一模一樣。（記者楊金城翻攝）

    修好的八田銅像，和原來的銅像比一比，幾乎一模一樣。（記者楊金城翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八田與一 王昭旺 銅像
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：八田銅像修復 明亮相


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.