八田銅像修復 明亮相

2017-05-06

〔記者黃文瑜、楊金城／台南報導〕被斷頭的烏山頭水庫八田與一銅像修復完畢！在藝術家王昭旺的巧手之下，修好的八田銅像跟原來的八田銅像幾乎一模一樣，看不出差異。目前八田銅像受嘉南農田水利會和警方的保護。

王昭旺說明，修復工法是將廿五年前八田銅像複製品切割下頭部，再以銲接方式和被斷頭的八田銅像連接，接著修飾顏色，最後上蠟阻絕雨水保護銅像，修復工程耗時一週。由於奇美博物館的複製品和原來銅像誤差值在二％以內，所以只要切割角度對、調製出斑駁銅綠色相的漆，就能和原本的銅像如出一轍。

台南市文化局和水利會七日上午九點將在烏山頭為八田銅像修復揭幕，八日下午二點將舉辦八田與一逝世七十五週年追思紀念會，進出八田銅像園區有嚴密的人員管制。

水利會派人廿四小時看守八田銅像，不許再有半點差錯，因傳聞獨派也將在八日前往烏山頭有所行動，因此水利會也要巡護水庫內中正公園的蔣中正銅像。麻豆警分局已針對可能狀況做沙盤演練，並部署約五十名警力，鬧場者將當場逮捕。