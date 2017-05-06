旅展登場 日本行超夯 歐洲線最殺
〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北旅展昨在世貿一館開幕登場，吸引廿五個國家地區、四百六十家業者、一二○○個攤位聚集現場，第一天就有六．三萬人進場，預估今年觀展人數可望突破卅萬人次。副總統陳建仁昨出席開幕記者會表示，旅展是台灣觀光產業是否興盛繁榮的重要指標，去年台灣觀光人數創下一○六九萬人的歷史紀錄，觀光不僅是內需經濟的重要支柱，也是拓展國際交流的重要管道。
陳建仁︰八年後觀光產值破兆
陳建仁表示，根據世界觀光旅遊委員會預估，二○二五年台灣觀光產值將達到一．二兆元，創造八十三萬個就業機會，新政府會做觀光業最有力的後盾，讓台灣能不斷提升觀光品質，吸引更多人來台灣，而且是一來再來。
政府近年積極擴展國際商業旅遊，不但日韓旅客大幅增加，去年台日之間交流已超過六百萬人次，東南亞旅客也大幅增加。
國人出國觀光則因今年日幣匯率直逼○．二六字頭，旅展上赴日行程仍是主打重點，包括：東京五日自由行八九九九元（含稅）、日本東北秘境自由行四日一萬二五○○元，機票住宿及機場接送全包。
業者表示，受匯率影響，今年關西行程價位比去年同期再降二到三成，約兩千到三千元，日本市場仍會創下今年旅展最大銷售額。
匯率下修 日歐旅遊降價多
易遊網表示，越來越多年輕人到國外旅遊選擇自由行，像是今年東京五日自由行八九九九元（含稅）就是年輕族群詢問度很高的行程。易遊網今年還特別打造北海道．道東全覽五天，直飛帶廣，探訪有最後秘境之稱，且為北海道唯一世界遺產的「知床半島」、被譽為道東最美的日本第一大濕原「釧路濕原」等，旅展限定價三萬三五○○元（含稅）起。
雄獅旅行社總經理游國珍表示，今年最殺的還是歐洲行程，受歐元跟英鎊匯率下修，國籍航空因外籍航空加入，出現票價競爭，機票價錢比以往更低，因此有許多超值行程，像是土耳其九日遊兩萬九九○○元、法國雙宮八日旅展價四萬九九○○元。
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標題：旅展登場 日本行超夯 歐洲線最殺
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