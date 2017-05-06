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春橋田逾期食品 流入新北11業者

2017-05-06

春橋田公司涉嫌販售逾期食品，食品藥物管理署統計，至昨天下午2時止，各地累計下架產品約85.9公斤。新北市衛生局則追查發現轄區內有11家業者有進貨，多屬獨立店面、小型非連鎖業者，其中一家已歇業，另10家業者已下架11公斤商品。

食藥署主任劉芳銘說，至今天零時止，各通路的相關產品都得下架，否則將依法開罰，也會公布違規業者。

（記者吳亮儀、何玉華）

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  • 新北市衛生局人員稽查逾期堅果流入市面的情形。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局人員稽查逾期堅果流入市面的情形。（新北市衛生局提供）

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