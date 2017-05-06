勵馨辦親子市集募款 助養小腳丫

2017-05-06

社會上有許多需要助養的小娃娃，勵馨基金會與卡多摩嬰童館昨起一連4天合辦「愛。分享 親子市集」，市集部分所得將捐助「勵馨小腳丫專戶」。勵馨基金會副執行長廖育珩指出，一名小腳丫一年的奶粉尿布錢就高達20萬。一年來勵馨服務0至3歲小腳丫102位，是筆不小的負擔，呼籲社會踴躍捐助。

現場另有收養人帶著收養幼童「小石頭」分享，以自身嘗試各種方法都生殖失敗的經驗為例，指透過收養重新找回人生圓滿。

（記者楊綿傑）