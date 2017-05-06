| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
 首頁 > 生活

勵馨辦親子市集募款 助養小腳丫

2017-05-06

社會上有許多需要助養的小娃娃，勵馨基金會與卡多摩嬰童館昨起一連4天合辦「愛。分享 親子市集」，市集部分所得將捐助「勵馨小腳丫專戶」。勵馨基金會副執行長廖育珩指出，一名小腳丫一年的奶粉尿布錢就高達20萬。一年來勵馨服務0至3歲小腳丫102位，是筆不小的負擔，呼籲社會踴躍捐助。

現場另有收養人帶著收養幼童「小石頭」分享，以自身嘗試各種方法都生殖失敗的經驗為例，指透過收養重新找回人生圓滿。

（記者楊綿傑）

廣告
  • 勵馨基金會呼籲各界協助小腳丫助養。（記者楊綿傑攝）

    勵馨基金會呼籲各界協助小腳丫助養。（記者楊綿傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 募款 勵馨 小腳丫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：勵馨辦親子市集募款 助養小腳丫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.