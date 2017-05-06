林全：禽流感疫情危機解除

2017-05-06

禽流感疫情在3月6日出現最後一起案例後，至今沒有傳出新疫情，行政院長林全昨天聆聽指揮官、農委會主委林聰賢報告後，正式宣布解除高病原性禽流感中央災害應變中心，防疫回歸到常態的防疫工作。

林全表示，從最後的結果看來，當初7天禁運禁宰、水禽上市前檢驗，以及提高8成補助等政策是正確的，不僅我國疫情明顯較日本與韓國緩和，且疫情自3月後就明顯趨緩。（記者林彥彤）