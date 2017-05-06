印尼官員來訪 支持雇主支付仲介費

2017-05-06

印尼海外勞工安置暨保護局副局長亞古斯定訪台，昨天拜訪台中市東區的美家人力仲介公司，他相當肯定該公司首創的「雇主支付仲介費用」。美家公司總經理許家畯強調，他們希望外勞在台灣工作能「零支出」，不須舉債到台灣，快樂地投入工作，締造雙贏局面。

雇主鄭文賜說，他每月雖多增加3000元支出，卻能獲得更高品質人力，外勞不會逃跑，還能反剝削提升台灣形象，這筆錢花得很值得。（記者張瑞楨）