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一狼師混進補習班 北市府：已要求解聘

2017-05-06

〔記者蔡亞樺、翁聿煌、王捷／綜合報導〕近日補習班狼師爭議掀起各界關注，北市教育局昨天指北市一○三年已建置「教育局補習班業務管理平台」，由補習班自行登錄補習班教職員及個人基本資料，今年二月更透過教育部「全國不適任教育人員通報及查詢系統」，查獲一補習班聘有經原服務學校性侵害紀錄的教師，要求該補習班解聘。

台北市教育局股長薛家欣說，每月定期於教育局網站，都會發布教師不當行為如體罰、性騷擾的違規補習班名單，民眾可上網查閱。不過性侵害案件涉及司法，管理權限不屬於教育單位，因此不會公布有性侵害教師紀錄的補習班名單。

新北市副市長侯友宜昨則在臉書宣布建置「補習班管理平台」，新北市教育局已決議，將規劃建置補習班通報管理平台，要求轄內補習班確實填報教師名冊，相關資料將協請法務部、新北市社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心協助查察。

鄰居沒聽過他 陳星至今神隱

另，民代指控涉嫌誘姦才女作家林奕含的補教名師陳星，事發後神隱至今未出面，有網友爆料，陳星一直躲藏在北市內湖區豪宅。記者昨走訪該豪宅社區，多是獨棟建物設計，四周環境寧靜，社區保全被問到住戶是否有一名陳星教師？保全表示「沒聽說過！」住戶也多表示「不知道」、「沒聽說」。

遭影射 前同心班主任告網友

林奕含的《房思琪的初戀樂園》小說內容除影射補教名師陳星，內容描述補習班的「蔡主任」是幫凶，網路及名嘴直指「蔡主任」是擔任過班主任的蔡秀鳳。蔡秀鳳昨天到南市警三分局對一名網友提告加重誹謗，強調在同心補習班期間，只處理公領域的事，問心無愧。

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  • 新北市教育局將設補教老師的通報管理平台。（新北市教育局提供）

    新北市教育局將設補教老師的通報管理平台。（新北市教育局提供）

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