消基會抽查 10餐券退換無一合格 知名網站也上榜

2017-05-06

〔記者林彥彤／台北報導〕母親節快到了，不少民眾從網路購買餐券，不過消基會昨天公布抽查各大網路平台販售的餐券商品十件，結果合格率為零，有九件商品沒有提供退回禮券的返還價金程序，只有一件商品可退費，但卻要求消費者須負擔十％票面價的手續費。

消基會董事長游開雄表示，依據「餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，消費者購買餐券無論是從網路平台，或是直接向該餐飲業者購買，都可主張退費且不須支付手續費，業者有義務將退費辦法註明在票券上。且依據消保法，各縣市衛生局應要求違規業者限期改正，改善期滿複查並未改正，可開罰三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。

消基會調查的網路販售餐券平台包含愛票網、udn買東西、GOMAGI、17life等，販售的餐券不乏知名餐飲業者如陶板屋、小蒙牛頂級麻辣鍋、台東老爺酒店、那魯灣自助晚餐等，結果無一商品符合規定。

比如，udn買東西販售的二張組台北喜來登kitchen12十二廚平日自助晚餐券，標示「超過鑑賞期後恕不受理退換貨」。GOMAGI所販售的北投老爺酒店午間純套餐二客，也標示「七天內可退費，但超過則無法受理」。

udn買東西網路平台回應，對餐券退換貨有疑慮的消費者可聯繫客服中心，收到訊息後，會將意見反映給廠商，協助消費者做退換或處理。

GOMAGI回應是系統顯示錯誤導致，已請技術部門改善，無論購買多久皆可退費。