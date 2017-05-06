菜價跌物價緩升 4月CPI年增0.12%
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率○．一二％，物價漲勢趨緩，但客運汽車票續漲十五．八八％，漲幅為廿七年十個月次高；外食費漲一．九七％，為廿三個月最大漲幅。不過，蔬菜大跌卅四．五四％、蛋類跌八．二％，水果漲幅也明顯縮小。
但客運續漲 外食費也飆到23個月最高
主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，過去五年客運汽車票漲幅相當小，今年三月以來開始出現兩位數漲幅，且外食費漲幅也擴大。不過，漲價的原因很難分析，「一例一休」對物價有所影響，但還有其他的因素。
主計總處調查，四月ＣＰＩ較三月漲○．二七％，較去年同月則漲○．一二％，以交通及通訊類年漲二．三％最多，主因客運汽車票漲十五．八八％，漲幅為一九八九年七月以來次高，僅次於今年三月的十八．二八％，油料費也續漲十二．二四％。
不過，食物類年跌二．三八％，主因是蔬菜大跌卅四．五四％，蛋類跌八．二％，水果漲幅也由兩位數縮減至○．一四％。但水產品、乳類及肉類分別漲五．○六％、三．二八％及二．一九％，外食費也漲一．九七％，為二○一五年六月以來最大漲幅。
若按細項分析，檳榔及芒果年漲近八成最多，木瓜、香蕉、蛤蜊都漲二成五以上，釋迦、青蒜、梨子則漲二成上下；但高麗菜、番茄大跌五成七，甜椒、冬瓜、包心白菜、蔥等均跌四成以上。
至於行政院穩定物價小組監控的十七項重要民生物資，四月平均年漲一．六九％，以洗髮精及潤絲精漲九．七二％、鮮奶漲六．七五％、豬肉漲四．二一％較多；但雞蛋跌九．六五％，衛生紙、面紙及紙巾跌三．七三％
主計總處估算，以平均每月消費支出六萬元的家庭為例，四月ＣＰＩ漲○．一二％，平均月支出增加七十二元，以交通及通訊類增一八六元最多，主因油料費增一七七元。食物類支出減四○八元，以蔬菜減六六八元最多，但外食費增一二五元。
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標題：菜價跌物價緩升 4月CPI年增0.12%
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