戴奧辛蛋污染物確認 來源疑為飼料添加物
〔記者林彥彤、楊綿傑、顏宏駿、陳冠備／綜合報導〕農委會昨天公布戴奧辛蛋污染物，確定是「2,3,7,8 四氯呋喃」（ＴＣＤＦ，戴奧辛的一種），初步推測可能來自「鴻彰畜牧場」前飼主的飼料添加物。檢方表示，業者的飼料和添加物的使用及配方，每一段時間不同，下週會有更多的檢驗報告出爐，屆時調查範圍會縮小，也會比較精確。
檢：下週有更多檢驗報告出爐
農委會昨天邀集衛福部、環保署和相關專家學者舉行專家會議，由於先前環保署已確定有問題的「鴻彰畜牧場」所抽驗的空氣、土壤與水皆無超標，因此此次會議針對從該場所採的雞隻、雞蛋、飼料以及飼料添加物檢體結果進行討論。
農委會畜牧處處長李春進指出，經檢驗撲殺的蛋雞，發現「老雞（飼養一年以上）」、「中雞（飼養八到九個月）」的戴奧辛殘留量較高，但仍低於標準值。與先前採樣有檢出戴奧辛超標的雞蛋比對，發現兩者戴奧辛的分布特徵極為相似，都是「2,3,7,8 四氯呋喃」偏高，可能是之前有一段飼養過程中，雞隻有食入污染物所致。
台大動物科學技術學系副教授林美峰說明，接觸到污染源的老年、中年雞隻經過下蛋、自然排泄，毒性逐漸排掉，雖檢出戴奧辛但其數值未超標；「青雞（飼養不到六個月）」因進入牧場的時間較晚，沒有接觸到污染源而未檢出毒性，可見污染並未持續。
青雞飼養時間較短 未檢出毒性
飼料及添加物部分，農委會畜牧處牧場管理科科長林瑞蓬表示，經採集包含四月廿一日後該牧場使用的自配飼料、飼料添加物（如小石子、小牡蠣等），以及二月十五之前使用的商用飼料，結果都低於歐盟限量標準，且其戴奧辛同源物圖譜與遭污染雞蛋明顯不同。推測污染源應非飼料，即飼料本身沒有問題，可能是過去有一段飼養期間不當使用添加物導致污染。
環保署組長許仁澤表示，檢驗空氣、土壤、水等環境介質，以及工業廢棄物包括集塵灰、爐渣等物質，其戴奧辛圖譜均不相同。資料庫中，還沒有看過這樣子的圖譜，因此還是得待檢調釐清業者究竟讓雞隻吃了什麼東西，才能進一步檢驗判斷。
畜牧場負責人林總元無奈表示，二月十六日接下雞場包含設備跟雞隻，雖然查出污染物是四氯呋喃，可是雞蛋如何被感染自己都不清楚，該說的都已經跟檢察官說明，只能靜待司法調查。
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標題：戴奧辛蛋污染物確認 來源疑為飼料添加物
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