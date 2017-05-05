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糞菌移植 妹捐糞救老哥一命

2017-05-05

記者邱奕統／桃園報導

桃園市71歲莊姓老翁去年因蜂窩性組織炎住院，抗生素治療後復原，但腸內正常菌種被破壞，且佈滿壞菌，使他腹瀉不止，甚至引起腹膜炎，住進加護病房。

衛生福利部桃園醫院利用「糞便細菌移植」技術，將莊翁妹妹的糞便透過大腸鏡放入莊翁腸內培養益菌，5天後成功讓莊翁腸內菌落達到平衡，康復出院。

桃園醫院感染科主治醫師林宜君說，莊翁到院治療後，經診斷發現他腸內的正常菌種都被抗生素破壞，並感染「困難梭狀桿菌」，剛開使用益生菌等傳統療法治療，但未見起色，他仍拉不停，體重也不斷往下掉，整天臥病在床，連翻身的體力都沒有。

今年農曆過年期間，更因此引起腹膜炎、敗血症，一度病危被送進加護病房。

她說，剛好院內腸胃科醫師曾騏龍懂「糞便細菌移植」技術，與家屬溝通，由他妹妹捐出合適的糞便，經醫療團隊以大腸鏡將糞便送入莊翁大腸內培養益菌，隔天莊翁腹瀉明顯改善，體力也逐漸恢復，5天後康復出院。

林宜君表示，「糞便細菌移植」病例在國內罕見，可治療腸道過敏、腸道免疫缺陷等患者，透過健康捐贈者的糞便，以鼻胃管或是大腸鏡等，植入患者腸內培養正常菌種，讓體內好壞菌達到平衡，不過捐贈者以患者親屬為佳，且不住在同一個屋簷下，也不能有便秘、腹瀉等症狀。

她說，剛好莊翁的妹妹符合這些條件，但家屬們起初很抗拒，尤其是他妹妹更感到難為情，經不斷溝通後才接受，並提供600CC糞便，成功完成移植。

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  • 林宜君醫師說明「糞便細菌移植」技術。（記者邱奕統攝）

    林宜君醫師說明「糞便細菌移植」技術。（記者邱奕統攝）

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