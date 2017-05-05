糞菌移植 妹捐糞救老哥一命
2017-05-05
記者邱奕統／桃園報導
桃園市71歲莊姓老翁去年因蜂窩性組織炎住院，抗生素治療後復原，但腸內正常菌種被破壞，且佈滿壞菌，使他腹瀉不止，甚至引起腹膜炎，住進加護病房。
衛生福利部桃園醫院利用「糞便細菌移植」技術，將莊翁妹妹的糞便透過大腸鏡放入莊翁腸內培養益菌，5天後成功讓莊翁腸內菌落達到平衡，康復出院。
桃園醫院感染科主治醫師林宜君說，莊翁到院治療後，經診斷發現他腸內的正常菌種都被抗生素破壞，並感染「困難梭狀桿菌」，剛開使用益生菌等傳統療法治療，但未見起色，他仍拉不停，體重也不斷往下掉，整天臥病在床，連翻身的體力都沒有。
今年農曆過年期間，更因此引起腹膜炎、敗血症，一度病危被送進加護病房。
她說，剛好院內腸胃科醫師曾騏龍懂「糞便細菌移植」技術，與家屬溝通，由他妹妹捐出合適的糞便，經醫療團隊以大腸鏡將糞便送入莊翁大腸內培養益菌，隔天莊翁腹瀉明顯改善，體力也逐漸恢復，5天後康復出院。
林宜君表示，「糞便細菌移植」病例在國內罕見，可治療腸道過敏、腸道免疫缺陷等患者，透過健康捐贈者的糞便，以鼻胃管或是大腸鏡等，植入患者腸內培養正常菌種，讓體內好壞菌達到平衡，不過捐贈者以患者親屬為佳，且不住在同一個屋簷下，也不能有便秘、腹瀉等症狀。
她說，剛好莊翁的妹妹符合這些條件，但家屬們起初很抗拒，尤其是他妹妹更感到難為情，經不斷溝通後才接受，並提供600CC糞便，成功完成移植。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 北市唯一全區經營 北都損失逾千萬
- 不只海上 美日空域密集軍演
- 法總統辯論扒糞 史上最骯髒
- 台塑越鋼增資300億 中鋼、日商不參加
- 山佳車站重現百年風華 輕旅懷舊趣
- 美食-KY Q1EPS3.22元
- 《國際現場》波多黎各 聲請破產保護
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 雲南有隻「牛魔王」 牛角長達2.2公尺
- 司改分組決議：增訂棄保潛逃、干擾報復證人罪
- 涉詐領助理費 彰縣議員凃淑媚30萬交保
- 逆齡一朗 美技止連敗
- 北影經典片單 重溫漢內克《大快人心》
- 大馬歌手鄧養天涉詐欺挨告
- 鬼頭刀料理 傳承四代好滋味
- 衝著香港來的？ 中國擬立《國歌法》
- 台股超越印度 亞股中最獲外資青睞
- 日學者AI解鳥語 跟烏鴉交朋友
- 芋頭皮變再生紙 苗農學子特優
- 林琨笙讚高志綱「會保養」
- 大西洋便宜黑鮪進市場 東港漁民憂
- 俄戰機護航轟炸機逼近 遭美F-22戰鬥機驅離
- 路燈電線被剪斷偷走 屏市道路漆黑
- 車牌辨識系統將啟動 挨批楚門世界Live版
- 打通十全路 陳菊意志堅定︰七月完工
- 自由廣場》自由人完整的公投權力
- 《台股青紅燈》未嫁娘脫光給人看
- Yahoo砸千萬 直播攝影棚啟用
- 為政治前途 歐巴馬棄白人女友娶蜜雪兒
- 太陽能人型驅鳥器 趕鳥好幫手
- 自由廣場》無「法」制裁狼師？
- 鳳梨好筍金玉宴 明天席開101桌
- 農產外銷衰退 農業局：氣候影響產值
- 馬刺開胡代價大 帕克雙腳離地出場
- 超萌小奶貓受困工程車底 動保人員即刻救援
- 低毛利產品拖累 揚智Q1每股虧0.39元
- 竹市首例簡易都更 老宅變電梯大樓
- 竹市古蹟修復延宕年餘 民批控管不力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：糞菌移植 妹捐糞救老哥一命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分