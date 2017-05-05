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為業績拚酒 拚到股骨頭壞死

2017-05-05

記者陳建志／台中報導

台中市一名37歲的蔡姓男子因擔任業務員，為了業績常和客戶拚酒博感情，近2年多來，開始出現左側髖關節疼痛，曾前往診所拿藥，但還是沒好。

日前到醫院經磁振造影檢查，才發現因長期酗酒，造成左側股骨頭壞死，經施行「股骨頭核心減壓手術」，才終止壞死狀況，不再疼痛難忍。

亞大醫院腫瘤與關節重建科主任王大翊表示，確定蔡姓男子是左側股骨頭壞死後，建議他接受「股骨頭核心減壓手術」，由大腿外側以電鑽減輕股骨頭壞死部分的壓力，讓微血管可通過，以終止壞死的狀況。

手術傷口僅約1公分，手術隔天就能出院，術後追蹤恢復良好，不但疼痛明顯緩解，股骨頭也不再壞死。

王大翊表示，全台股骨頭壞死發生率約為每10萬人中15人有此病，大部分是酗酒和長期服用高劑量類固醇，其他像是髖關節附近創傷，造成血液循環不良，也會造成股骨頭壞死。蔡姓男子因酗酒，是造成症狀加劇的主因。

股骨頭就是大腿骨，初期壞死症狀輕微，甚至無症狀，當走動頻繁時，髖關節會產生悶痛，不過休息一下，症狀就消失，加上初期照X光不易察覺，因此容易被忽視或誤診，若不及時治療，嚴重時恐怕要更換人工關節，建議民眾不要酗酒，以及長時間使用大量類固醇。

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  • 男子常酗酒，左側股骨頭壞死（左），手術治療且少喝酒，狀況明顯好轉（右）。（記者陳建志翻攝）

    男子常酗酒，左側股骨頭壞死（左），手術治療且少喝酒，狀況明顯好轉（右）。（記者陳建志翻攝）

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