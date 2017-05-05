血壓控制新標準 高風險患者收縮壓120以下

2017-05-05

記者吳亮儀／台北報導

注意血壓！

心臟學會與台灣高血壓學會建議，冠心病、腎病患者及75歲以上年長者，若能將收縮壓控制在120毫米汞柱，總死亡率可降低約3成，呼籲民眾平時多注意血壓。

心臟學會理事長林俊立說，在台灣每4.5人死亡中，就有一人是死於高血壓，而高血壓病人未來罹患腦中風、心臟病、腎臟病的風險，分別是沒有「三高」風險民眾的2.84、1.93及1.66倍。

心臟學會暨台灣高血壓學會指南主席江晨恩指出，美國國家衛生院在兩年前曾公布一項大型臨床試驗「SPRINT」研究結果，發現有心血管疾病、腎臟病的患者，若能把血壓的收縮壓控制在120毫米汞柱以下，相較控制在傳統標準140毫米汞柱的患者，總死亡率減少27%、心血管死亡率減少43%、心衰竭減少38%。

江晨恩說，以前大家常擔心老人血壓降太低，恐怕會昏倒或影響腎臟功能，但研究證實，頭暈昏倒機率及腎臟功能影響都很微幅。

至於如何降血壓、維持正常範圍？江晨恩建議，平常生活中可做到限鹽、限酒、減重、戒菸、「得舒飲食」、持續運動等方式。

「得舒飲食」是指攝取大量的蔬菜水果，一天8到10份、低脂乳製品一天2到3份、並吃全穀類、家禽肉、魚肉、堅果類。

限鹽、限酒、減重、戒菸指的是，每天鹽分攝取在2到4公克最理想；男性每天攝取酒精量小於30公克，女性每天小於20公克；身體質量指數（BMI）應控制在22.5到25。

此外，吸菸會造成心跳跟血壓急速增加，戒菸可減少所有心血管疾病發生的風險。最後要養成規律的有氧運動習慣，有助於控制血壓。