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老菸槍惹上肺阻塞 急性發作險沒命

2017-05-05

記者蔡淑媛／台中報導

58歲的吳先生從20歲開始吸菸，天天一包菸，結果4年前出現嚴重氣喘、咳痰症狀，被診斷為肺阻塞（COPD），肺功能只剩1/3，只要一動就會喘且常住院，去年初更因急性發作，呼吸衰竭，得要插管救命，後來他接受藥物控制、呼吸訓練，以及每天走萬步運動，終於不再氣喘吁吁。

台中榮總胸腔內科醫師詹明澄指出，國人肺阻塞的盛行率為6%～10%，第一年急性發作的死亡率為22%，且8成以上都是吸菸造成。

去年2月吳先生因肺部感染，肺阻塞急性發作，經插管急救撿回一命。在住院一個月，且歷經坐輪椅、拿枴杖復健半年才好轉。

現在他每天走1萬步路，也注意天氣變化，做好空污自我防護。昨天他分享心路歷程時，十分後悔吸菸。

另一名30歲洪小姐4年前在加拿大求學時，因免疫問題導致肺纖維化，肺功能也只剩下1/3，因吸不到空氣，只能配戴造氧機不離身，後來靠著免疫治療，合併呼吸與運動訓練，現在生活品質大幅改善，也考上研究所，要唸碩士班。

詹明澄強調，肺阻塞會使肺部發炎、破壞肺組織，造成呼吸道塌陷、肺氣腫，影響肺功能，只要一呼吸就充氣過度、吐氣困難，一旦罹病就無法回復原本正常狀態，必須戒菸、或視病情使用藥物控制，並做呼吸訓練和運動，增加肌耐力及維持肺功能，否則會加速惡化。

詹明澄提醒，40歲以上民眾若曾每天抽1包菸，持續15年以上，發現呼吸喘、咳、有痰，就要盡速就醫。

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  • 吳先生（左2）和洪小姐（左3）在醫護人員和家人的支持下，積極治療、復健，病情大幅改善，可以正常呼吸。（記者蔡淑媛攝）

    吳先生（左2）和洪小姐（左3）在醫護人員和家人的支持下，積極治療、復健，病情大幅改善，可以正常呼吸。（記者蔡淑媛攝）

  • 詹明澄醫師指出吳先生的肺氣腫情形嚴重，以致肺功能只剩1/3。（記者蔡淑媛攝）

    詹明澄醫師指出吳先生的肺氣腫情形嚴重，以致肺功能只剩1/3。（記者蔡淑媛攝）

  • 吳先生做腹式呼吸訓練，以便改善肺功能。（記者蔡淑媛攝）

    吳先生做腹式呼吸訓練，以便改善肺功能。（記者蔡淑媛攝）

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