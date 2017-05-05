老菸槍惹上肺阻塞 急性發作險沒命
2017-05-05
記者蔡淑媛／台中報導
58歲的吳先生從20歲開始吸菸，天天一包菸，結果4年前出現嚴重氣喘、咳痰症狀，被診斷為肺阻塞（COPD），肺功能只剩1/3，只要一動就會喘且常住院，去年初更因急性發作，呼吸衰竭，得要插管救命，後來他接受藥物控制、呼吸訓練，以及每天走萬步運動，終於不再氣喘吁吁。
台中榮總胸腔內科醫師詹明澄指出，國人肺阻塞的盛行率為6%～10%，第一年急性發作的死亡率為22%，且8成以上都是吸菸造成。
去年2月吳先生因肺部感染，肺阻塞急性發作，經插管急救撿回一命。在住院一個月，且歷經坐輪椅、拿枴杖復健半年才好轉。
現在他每天走1萬步路，也注意天氣變化，做好空污自我防護。昨天他分享心路歷程時，十分後悔吸菸。
另一名30歲洪小姐4年前在加拿大求學時，因免疫問題導致肺纖維化，肺功能也只剩下1/3，因吸不到空氣，只能配戴造氧機不離身，後來靠著免疫治療，合併呼吸與運動訓練，現在生活品質大幅改善，也考上研究所，要唸碩士班。
詹明澄強調，肺阻塞會使肺部發炎、破壞肺組織，造成呼吸道塌陷、肺氣腫，影響肺功能，只要一呼吸就充氣過度、吐氣困難，一旦罹病就無法回復原本正常狀態，必須戒菸、或視病情使用藥物控制，並做呼吸訓練和運動，增加肌耐力及維持肺功能，否則會加速惡化。
詹明澄提醒，40歲以上民眾若曾每天抽1包菸，持續15年以上，發現呼吸喘、咳、有痰，就要盡速就醫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 北市唯一全區經營 北都損失逾千萬
- 不只海上 美日空域密集軍演
- 法總統辯論扒糞 史上最骯髒
- 台塑越鋼增資300億 中鋼、日商不參加
- 山佳車站重現百年風華 輕旅懷舊趣
- 美食-KY Q1EPS3.22元
- 《國際現場》波多黎各 聲請破產保護
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 雲南有隻「牛魔王」 牛角長達2.2公尺
- 司改分組決議：增訂棄保潛逃、干擾報復證人罪
- 涉詐領助理費 彰縣議員凃淑媚30萬交保
- 逆齡一朗 美技止連敗
- 北影經典片單 重溫漢內克《大快人心》
- 大馬歌手鄧養天涉詐欺挨告
- 鬼頭刀料理 傳承四代好滋味
- 衝著香港來的？ 中國擬立《國歌法》
- 台股超越印度 亞股中最獲外資青睞
- 日學者AI解鳥語 跟烏鴉交朋友
- 芋頭皮變再生紙 苗農學子特優
- 林琨笙讚高志綱「會保養」
- 大西洋便宜黑鮪進市場 東港漁民憂
- 俄戰機護航轟炸機逼近 遭美F-22戰鬥機驅離
- 路燈電線被剪斷偷走 屏市道路漆黑
- 車牌辨識系統將啟動 挨批楚門世界Live版
- 打通十全路 陳菊意志堅定︰七月完工
- 自由廣場》自由人完整的公投權力
- 《台股青紅燈》未嫁娘脫光給人看
- Yahoo砸千萬 直播攝影棚啟用
- 為政治前途 歐巴馬棄白人女友娶蜜雪兒
- 太陽能人型驅鳥器 趕鳥好幫手
- 自由廣場》無「法」制裁狼師？
- 鳳梨好筍金玉宴 明天席開101桌
- 農產外銷衰退 農業局：氣候影響產值
- 馬刺開胡代價大 帕克雙腳離地出場
- 超萌小奶貓受困工程車底 動保人員即刻救援
- 低毛利產品拖累 揚智Q1每股虧0.39元
- 竹市首例簡易都更 老宅變電梯大樓
- 竹市古蹟修復延宕年餘 民批控管不力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老菸槍惹上肺阻塞 急性發作險沒命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分