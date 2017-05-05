民航局訂機位超賣SOP 禁趕客下機

2017-05-05

美國聯航因超賣暴力驅趕乘客引發全球爭議，民航局昨邀國內航空公司研商「超賣機位而須拒絕旅客登機之處理原則」，規定業者需明訂並公告超賣協調作業原則，如有超賣機位應於機場報到櫃檯處理，並以自願放棄機位旅客優先，且應於登機前完成處理，不能發生旅客上機後還被要求下機情事。

民航局表示，除機上設施故障、或因國外機場溫度過高而必須限制載客人數外，不得再有因機位超賣而要求乘客下機情事。對於自願或原非自願放棄機位的旅客，均應安排替代航班及必要服務，並提供適當補償。

未來若接獲旅客投訴，會要求限期改善，未改善者則依民航法處以60萬~300萬罰鍰；外籍航空若未改善，則會停止部分或全部營業。（記者蕭玗欣）