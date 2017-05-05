| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 生活

民航局訂機位超賣SOP 禁趕客下機

2017-05-05

美國聯航因超賣暴力驅趕乘客引發全球爭議，民航局昨邀國內航空公司研商「超賣機位而須拒絕旅客登機之處理原則」，規定業者需明訂並公告超賣協調作業原則，如有超賣機位應於機場報到櫃檯處理，並以自願放棄機位旅客優先，且應於登機前完成處理，不能發生旅客上機後還被要求下機情事。

民航局表示，除機上設施故障、或因國外機場溫度過高而必須限制載客人數外，不得再有因機位超賣而要求乘客下機情事。對於自願或原非自願放棄機位的旅客，均應安排替代航班及必要服務，並提供適當補償。

未來若接獲旅客投訴，會要求限期改善，未改善者則依民航法處以60萬~300萬罰鍰；外籍航空若未改善，則會停止部分或全部營業。（記者蕭玗欣）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下機 機位超賣 趕客
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：民航局訂機位超賣SOP 禁趕客下機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.